RUS TVNETLifestyleЛицаДля абонентовФото, видео ⟩ В эту ночь они сказали "Да". Как 1 июля отметили первое партнерство в ЛатвииФото: Jānis Škapars/TVNET Apollo.lv, rus.tvnet.lv2 июля 2024, 00:00CopyMessenger Telegram WhatsappВ одну из самых красивых и жарких ночей в Латвии, через несколько минут после полуночи, в Риге было заключено первое партнерство. Янис и Максим теперь официально партнеры. TVNET+ имел возможность принять участие в историческом событии.CopyMessenger Telegram WhatsappКлючевые слова партнерствоИнесе Либиня-ЭгнереЛГБТК+TVNET+ RUS