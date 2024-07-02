В Akropole Alfa прокомментировали эвакуацию торгового центра

"После того, как в результате сильных ливней лопнула внутренняя водосточная труба и был нанесен ущерб помещению, здание было тщательно обследовано и в данный момент большая часть последствий устранена.

Все магазины и места оказания услуг торгового центра работают как обычно, однако магазин Douglas и банк SEB для посетителей пока доступны не будут. Приносим извинения за доставленные неудобства всем посетителям и работникам торгового центра Akropole Alfa", - говорится в сообщении торгового центра.

Галерея: Эвакуация людей из торгового центра Akropole Alfa

Как уже сообщалось, в одном из помещений общественного здания частично обрушился подвесной потолок. Люди были эвакуированы из здания, пострадавших нет.

Видео: Эвакуация людей из торгового центра Akropole Alfa

В понедельник 12:55 в VUGD поступил вызов на улицу Бривибас в Риге, где, по полученной информации, из общественного здания эвакуируют людей. На месте работают пожарные

Представитель т/ц Akropole Alfa Дарта Катрине Сална сообщила RUS TVNET, что в понедельник в полдень проливной дождь повредил внутреннюю водосточную трубу над магазином Douglas. В результате подвесной потолок был затоплен, а часть конструкции обрушилась. В результате обрушения подвесного потолка также были повреждены трубы автоматической системы пожаротушения, что привело к дополнительной утечке воды в помещения.

Сразу после обнаружения повреждений посетители и сотрудники были немедленно эвакуированы, а на место прибыли ответственные спасательные службы. Проведено тщательное расследование ситуации, никто не пострадал. Близлежащие магазины также пострадали от большого количества воды.

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