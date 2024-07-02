В Латвии молодежь украшает зубы в косметических салонах. Медики предупреждают: это опасно

В погоне за красотой и возможностью сэкономить многие обращаются не к специалисту, а к косметологам. Однако такой подход может привести к серьезным проблемам с зубами (повышенной чувствительности и трещинам в эмали). И тогда расходы будут намного выше, предупреждают врачи.

"Мы можем поставить кристалл только на здоровые зубы! Кроме того, специалист расскажет, какая гигиена должна быть после этого. Самое главное после установки украшения - соблюдать правила гигиены", - говорит исполнительный директор одной из рижских клиник Татьяна Юшкус. Она добавляет, что нельзя ставить стразы и поверх дырок. Кроме того, удаление материала также происходит только в кабинете стоматолога.

Медики настаивают: делать это должен только сертифицированный врач, чье имя внесено в регистр.

Журналисты Латвийского радио проверили регистр и не обнаружили в нем "специалиста", рекламирующего свои услуги и утверждающего, будто еще и обучает желающих украшать зубы, пишет RUS.LSM.

Эта процедура никоим образом не связана с косметологией - она медицинская, подчеркивает зубной врач Института стоматологии RSU Дарья Кисе.

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