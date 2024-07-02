Во вторник, 2 июля, представителей посольства России в Вильнюсе вызвали в МИД Литвы и вручили ноту протеста из-за того, что пассажирский самолет Boeing 737 российской авиакомпании "Победа", предположительно, нарушил воздушное пространство Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
"Инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании "Победа", следовавший из московского аэропорта Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области России, незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около одной минуты", - сказано в сообщении МИД Литвы.
В ходе встречи Литва потребовала от российских властей объяснить ситуацию и как можно скорее принять меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Российские власти и представители авиакомпании инцидент не комментировали.
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