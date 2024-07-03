Видео "Как на поле боя": на кладбище в Цесисе после урагана - серьезные разрушения

Настоящее поле боя - так описывают увиденное жители Цесиса на Лесном кладбище, куда они пришли, чтобы проверить захоронения своих близких. Огромные сосны в ряд одна за другой оказались вырваны из земли с корнями. Также были повреждены опоры электропередач, сообщает TV3 Ziņas.
При подъезде к кладбищу движение регулируется полицейской машиной, установлены ограничительные ленты. Вдалеке виднеются верхушки сломанных деревьев. Приблизившись, становится виден истинный размер разрушений. На здание администрации кладбища упало дерево, и убрать его, чтобы не повредить крышу, оказывается очень сложно.
Местные жители добирались до кладбища сюда пешком и на велосипедах, чтобы проверить и привести их в порядок захоронения своих близких. Они с трудом сдерживают слезы. "Вчера я была на Смилтенском кладбище, когда здесь все произошло. У меня здесь мама..., ужас", - волнуется Сандра. "В другие годы [такое] бывало в Мадонском крае. Ужасно. Наверное, глобальное потепление сказывается, надо больше ездить на велосипеде", - рассуждает местная жительница.
У Тамары на Цесисском кладбище похоронены мать, сын и брат. Ей повезло, что место упокоения ее близких не пострадало от разрушительного шторма. "У других гораздо хуже!, - рассказывает она. - Мои соболезнования всем тем, у кого здесь покоятся родственники. Памятники опрокинуты, мне пришлось ползти под деревьями, чтобы добраться до сына, потому что обходного пути не было".
Аусма в беседе с TV3 сравнила состояние кладбища с полем боя. Ей также повезло, что могилы ее матери и отца не пострадали. Правда, упавшие ветки мешают привести могилы в порядок.
Впереди у муниципалитета большая работа. Территорию необходимо очистить, восстановить опоры электропередач. Обломков деревьев будет много, придется думать, что с ними делать.
"Сейчас мы расчищаем проходы, чтобы можно было зайти. Сегодня ведется работа по выбору аутсорсинга, чтобы все уладить как можно скорее. Это может занять около трех недель", - сказал представитель центральной администрации Цесисского края Эгил Курпниекс
Буря в понедельник также бушевала у озера Ниньера, уничтожив несколько гектаров леса.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
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