Видео "Как на поле боя": на кладбище в Цесисе после урагана - серьезные разрушения

При подъезде к кладбищу движение регулируется полицейской машиной, установлены ограничительные ленты. Вдалеке виднеются верхушки сломанных деревьев. Приблизившись, становится виден истинный размер разрушений. На здание администрации кладбища упало дерево, и убрать его, чтобы не повредить крышу, оказывается очень сложно.

Местные жители добирались до кладбища сюда пешком и на велосипедах, чтобы проверить и привести их в порядок захоронения своих близких. Они с трудом сдерживают слезы. "Вчера я была на Смилтенском кладбище, когда здесь все произошло. У меня здесь мама..., ужас", - волнуется Сандра. "В другие годы [такое] бывало в Мадонском крае. Ужасно. Наверное, глобальное потепление сказывается, надо больше ездить на велосипеде", - рассуждает местная жительница.