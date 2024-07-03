В литовском поселке на границе с Беларусью один дворов частных домов у границы превратился в практически автосалон класса люкс, где выставлены автомобили высокого класса. Несколько десятков престижных автозастряли в Литве по пути в Беларусь. Они хранятся во дворах частных домов в приграничных селах и на стоянке вильнюсского рынка Гарюнай, пишет белорусский оппозиционный портал Наша Ніва.
Пользователь Instagram под ником rihor.vetrov опубликовал видео, снятое в литовском приграничном селе недалеко от погранперехода Мядининкай.
На видео виден двор, полный машин с транзитными номерами разных стран - в основном Германии, Литвы и Латвии.