Янис Тимма прокомментировал, планирует ли Седокова приехать в Ригу

В интервью журналу Privātā Dzīve Тимма сказал, что Седокова следит за его играми. "Конечно, следит за всем происходящим. Анна сейчас в Америке, разъезжает по работе, занимается своими делами. Пока я занят сборной, она не сидит на месте", - рассказал он.

И продолжил:

"Она также была в Латвии, и я надеюсь, что скоро у Анны появится возможность посмотреть лично матч сборной нашей страны".

Как известно, Тимма и Седокова поженились в 2020 году, но в последнее время ходят слухи, что в их браке есть разногласия.

Это второй брак Тиммы. С Седоковой он сблизился, когда был официально женат на матери своего сына Сане Тимме (ныне Оша). У Седоковой также есть трое детей от нескольких предыдущих отношений.

Напомним, из 15 кандидатов, принимавших участие в тренировках и проверочных играх, в список из 12 игроков мужской сборной Латвии по баскетболу перед стартом олимпийского квалификационного турнира в Риге не были включены Артур Куруцс, Марцис Штейнбергс и Анджей Пасечник, сообщил в воскресенье Латвийский баскетбольный союз.

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки выбрал на турнир следующий состав: Родион Куруцс, Марекс Мейерис, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Янис Тимма, Роланд Шмитс, Артур Страутиньш, Янис Стрелниекс, Клавс Чаварс, Рихард Ломажс, Артур Жагарс и Кристерс Зорикс.

Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 2 июля!

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