Фото В Риге ограблена студия известного фотографа: грабитель попал на видео

Девушка выставила запись с видеокамеры, на кадрах которой запечатлен грабитель.

"Разыскиваю человека на видео за взлом, проникновение и кражу личного имущества!" - подписала кадры фотограф. Она добавила, что изображенный человек может находиться на Брасе, Тейке, в Чиекуркалнсе и близлежащих районах.

"Если вы знаете этого человека на видео, просьба написать лично мне или передать информацию в полицию", - пишет девушка.

Фото: instagram/karakaj.photography

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