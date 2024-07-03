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Фото В Риге ограблена студия известного фотографа: грабитель попал на видео

rus.tvnet.lv
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Накануне была ограблена студия рижского фотографа Лизы Каракай, сообщила девушка в своих сторис в Instagram. 

Девушка выставила запись с видеокамеры, на кадрах которой запечатлен грабитель. 

"Разыскиваю человека на видео за взлом, проникновение и кражу личного имущества!" - подписала кадры фотограф. Она добавила, что изображенный человек может находиться на Брасе, Тейке, в Чиекуркалнсе и близлежащих районах. 

"Если вы знаете этого человека на видео, просьба написать лично мне или передать информацию в полицию", - пишет девушка. 

Фото: instagram/karakaj.photography

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