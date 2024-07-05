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"Сила была сверхъестественной": Пожарный Томас, который поймал спрыгнувшую с 4-го этажа женщину

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Томас Яунземс
Томас Яунземс Фото: Jānis Škapars / TVNET GRUPA

Есть люди, которых помнит и которыми гордится вся нация. Томас Яунземс - один из них. Высунувшись из окна третьего этажа, Томас руками поймал падающую с четвертого этажа женщину.

- Сосед был дома, сразу меня впустил, помог открыть окно. Там были старые окна, все стекла дребезжали. Мы старались открыть окна тихо, чтобы она не услышала.

Я высунул голову из окна, посмотрел вверх и увидел, что она уже сменила позу. Раньше она сидела на подоконнике лицом к нам. Потом она повернулась спиной к окну - как бы чтобы не смотреть, куда она падает.

Я понял - она действительно прыгнет. И тут я услышал, как она отсчитывает секунды про себя - начиная с десяти.

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