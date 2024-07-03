Видео Милота! Вейонис с супругой попали в "камеру поцелуев"

Во вторник, 2 июля, мужская сборная Латвии по баскетболу начала с победы квалификационный турнир парижских Олимпийских игр. Раймонд Вейонис, экс-президент, глава Латвийской баскетбольной ассоциации, и его супруга Ивета следили за ходом игры в Arēnā Rīga.
Как обычно, на спортивных мероприятиях нельзя обойтись без Kiss Cam, или "камеры поцелуев", которая является отличным способом развлечь публику в перерыве спортивных игр. Находится пара, их показывают на большом экране арены. Правила Kiss Cam предусматривают, что люди, пойманные камерой, должны поцеловать друг друга.
Как свидетельствует пост посетителя игры на платформе Х (экс-Twitter), чета Вейонисов поучаствовала в этой милой традиции.
Prezidenta kungs @Vejonis arī tika pie bučas! 🥰 pic.twitter.com/5eH7XWEEhe— Rihards Gromuls (@Gromuls) July 2, 2024
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