Ср, 3.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Милота! Вейонис с супругой попали в "камеру поцелуев"

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Во вторник, 2 июля, мужская сборная Латвии по баскетболу начала с победы квалификационный турнир парижских Олимпийских игр. Раймонд Вейонис, экс-президент, глава Латвийской баскетбольной ассоциации, и его супруга Ивета следили за ходом игры в Arēnā Rīga.

Как обычно, на спортивных мероприятиях нельзя обойтись без Kiss Cam, или "камеры поцелуев", которая является отличным способом развлечь публику в перерыве спортивных игр. Находится пара, их показывают на большом экране арены. Правила Kiss Cam предусматривают, что люди, пойманные камерой, должны поцеловать друг друга.

Как свидетельствует пост посетителя игры на платформе Х (экс-Twitter), чета Вейонисов поучаствовала в этой милой традиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх