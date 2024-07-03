Видео Милота! Вейонис с супругой попали в "камеру поцелуев"

Как обычно, на спортивных мероприятиях нельзя обойтись без Kiss Cam, или "камеры поцелуев", которая является отличным способом развлечь публику в перерыве спортивных игр. Находится пара, их показывают на большом экране арены. Правила Kiss Cam предусматривают, что люди, пойманные камерой, должны поцеловать друг друга.