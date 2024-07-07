Учитель русского и блогер Екатерина из РФ: "Я бы хотела здесь жить до старости"

Екатерина Берга заметила, что в случае, когда эмигрант еще не "здесь", ему очень сильно хочется стать местным: "Я вот, допустим, для себя выбрала такую роль: "Я - эмигрант "здесь". Ну, нормально? Я думаю, что нормально!".

В Латвии она преподает иностранный язык - русский.

"Я довольна этой работой, и я не представляю, как может такое случиться, что моя профессия будет никому не нужна. Но если вдруг она будет никому не нужна, я найду себе наконец-то другую работу", - добавляет Екатерина.

Она отмечает, что когда ты приезжаешь в другую страну, не обязательно только в Латвию, и относишься к культуре без негатива, то нет негатива и к тебе.

Надо не навязывать свои правила, представления о мире, а вести себя толерантно и позитивно.