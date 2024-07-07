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Учитель русского и блогер Екатерина из РФ: "Я бы хотела здесь жить до старости"

Раиса Блуменфелде Viktors Devjatovs Ēriks Saksons Pauls Zvirbulis
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"Каждый эмигрант, он обязательно проходит через этот этап, когда он уже не "там" и еще не "здесь", - объясняет учитель русского языка и литературы из России Екатерина Берга в новом выпуске передачи RUS TVNET "В чем фишка?". 4 года она живет в Латвии, и ей здесь очень нравится. 

Екатерина Берга заметила, что в случае, когда эмигрант еще не "здесь", ему очень сильно хочется стать местным: "Я вот, допустим, для себя выбрала такую роль: "Я - эмигрант "здесь". Ну, нормально? Я думаю, что нормально!".

В Латвии она преподает иностранный язык - русский.

"Я довольна этой работой, и я не представляю, как может такое случиться, что моя профессия будет никому не нужна. Но если вдруг она будет никому не нужна, я найду себе наконец-то другую работу", - добавляет Екатерина. 

Она отмечает, что когда ты приезжаешь в другую страну, не обязательно только в Латвию, и относишься к культуре без негатива, то нет негатива и к тебе.

Надо не навязывать свои правила, представления о мире, а вести себя толерантно и позитивно. 

"Моя фишка в том, что... Во-первых, это трудоголизм. Я очень много работаю, и поэтому это приносит свои плоды. Так что детишки, которые будут нас смотреть, это все неслучайно! Если ты вкладываешь, ты получаешь. Второе - это, наверное, любопытство читать, изучать. То есть я никогда не останавливаюсь в своем профессиональном развитии. Третье - это позитивное мышление, наверное, настолько, насколько это возможно", - говорит Екатерина. 

В Латвии для жизни ее все устраивает:

"Здесь мало народу, здесь нет толп туристов, здесь хорошая погода, здесь качественная экологическая еда. Я бы хотела здесь жить до старости и до смерти, если мне разрешат. Но все будет зависеть, конечно, от документов, чтобы это был мой дом. Потому что я уже это ощущаю как дом".

Ей нравится, что в Латвии по выходным работают магазины, все расположено очень близко. К примеру, от ее дома до аэропорта всего 30 минут.

"Я бы хотела, чтобы здесь была квартира, чтобы здесь был сад, огород, дача. Но я бы хотела еще куда-то выезжать, потому что я планирую заниматься наукой - литературоведением, и я бы хотела ездить, например, по программам различным в страны Европы или США", - подытоживает Екатерина.

Интервью с Екатериной Бергой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

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