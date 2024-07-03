На реке в Англии на мель село вышедшее из Риги судно

25 июня на реке Нене недалеко от Висбича, Англия, застряло больше грузовое судно, которое начало свой путь из Риги, сообщает ВВС.
Капитан судна Baltic Arrow в 8:49 по латвийскому времени сообщил, что судно налетело на мель на реке Нене.
80-метровое судно шло в порт Висбича из Риги. Управление порта Висбича сняло судно с мели в 21:52, и в порту оно причалило в 22:30.
"Весь персонал и экипаж в порядке, информации о пострадавших нет", - сказал представитель управления порта на реке Нене.
По его словам, такое иногда случается во время прилива и отлива.
Ведется расследование инцидента.
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