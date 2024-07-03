На реке в Англии на мель село вышедшее из Риги судно

Капитан судна Baltic Arrow в 8:49 по латвийскому времени сообщил, что судно налетело на мель на реке Нене.

80-метровое судно шло в порт Висбича из Риги. Управление порта Висбича сняло судно с мели в 21:52, и в порту оно причалило в 22:30.

"Весь персонал и экипаж в порядке, информации о пострадавших нет", - сказал представитель управления порта на реке Нене.

По его словам, такое иногда случается во время прилива и отлива.

Ведется расследование инцидента.

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