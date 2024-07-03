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Литва планирует выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам

LETA/BNS
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Кассетная бомба
Кассетная бомба Фото: DW

В среду литовское правительство одобрило проект постановления, предлагающий парламенту денонсировать запрещающую кассетные боеприпасы Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Министерство обороны, представившее проект резолюции, отметило, что денонсация конвенции и вступление в силу выхода из нее больше не запрещает Литве приобретать, накапливать и, если необходимо, использовать кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы являются высокоэффективным средством обороны, и Литва должна иметь возможность их использовать.

Президент Литвы Гитанас Науседа также сказал BNS, что поддерживает выход Литвы из конвенции.

По мнению министерства, в случае вооруженного конфликта против Литвы Россия и Беларусь, несомненно, будут использовать кассетные боеприпасы, что даст им военное преимущество.

Кроме того, по словам представителей Минобороны, можно будет обучать военных применять кассетные боеприпасы самостоятельно или вместе с союзниками.

В министерстве также подчеркнули, что США не участвуют в договоре, как и другие союзники Литвы - Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния и Турция.

"Даже если бы союзники захотели использовать этот инструмент на нашей территории, они не смогли бы этого сделать, даже перевезти его через Литву", - сказал министр обороны Лауринас Касчюнас на заседании кабинета министров в среду.

"Это полностью разбалансирует весь восточный фланг и, без сомнения, здесь нужно навести порядок", - сказал он.

Литва присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам в 2011 году.

Соглашение запрещает применение, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий этого оружия.

Кассетный боеприпас - это запускаемый с воздуха или с земли контейнер, содержащий от десятков до сотен вторичных боеприпасов, которые сбрасываются на территорию размером с футбольное поле.

В середине июля прошлого года США передали эти боеприпасы, запрещенные во многих странах, Украине, которая защищается от российской агрессии.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в Дублине в декабре 2008 года и вступила в силу 1 августа 2010 года.

Этот законопроект еще должны утвердить Сейм и президент Литвы.

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