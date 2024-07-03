Литва планирует выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам

Министерство обороны, представившее проект резолюции, отметило, что денонсация конвенции и вступление в силу выхода из нее больше не запрещает Литве приобретать, накапливать и, если необходимо, использовать кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы являются высокоэффективным средством обороны, и Литва должна иметь возможность их использовать.

Президент Литвы Гитанас Науседа также сказал BNS, что поддерживает выход Литвы из конвенции.

По мнению министерства, в случае вооруженного конфликта против Литвы Россия и Беларусь, несомненно, будут использовать кассетные боеприпасы, что даст им военное преимущество.

Кроме того, по словам представителей Минобороны, можно будет обучать военных применять кассетные боеприпасы самостоятельно или вместе с союзниками.

В министерстве также подчеркнули, что США не участвуют в договоре, как и другие союзники Литвы - Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния и Турция.

"Даже если бы союзники захотели использовать этот инструмент на нашей территории, они не смогли бы этого сделать, даже перевезти его через Литву", - сказал министр обороны Лауринас Касчюнас на заседании кабинета министров в среду.