В Кремле отрицают переговоры Трампа и Путина об украинских территориях

В Кремле отрицают факт переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом, стремящимся вновь стать главой Белого дома. "Нет, это не так", - ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 3 июля, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Politico о готовящейся сделке Трампа и Путина по Украине.

По данным Politico, Трамп в рамках своего плана по быстрому завершению войны в Украине обдумывает сделку, в рамках которой НАТО должна будет обязаться прекратить дальнейшее расширение на восток и в особенности, не принимать в свой состав Украину и Грузию. Кроме того, он ведет переговоры с Путиным о том, какую часть захваченной территории Украины может сохранить Россия в рамках соглашения об окончании войны, пишет издание со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности из окружения Трампа.