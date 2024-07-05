Предъявил поддельные документы: на границе с РФ задержан гражданин Германии

В четверг, 4 июля, на пограничном пункте "Гребнево" был задержан гражданин Германии, который при пересечении госграницы на автомобиле, зарегистрированном в Германии, показал пограничникам поддельные польские водительские права, сообщает Государственная пограничная охрана.
В ходе проверки выяснилось, что у мужчины также имеется запрет на вождение автомобиля сроком на один год. Мужчина в течение года не заплатил наложенный на него ранее штраф.
В отношении гражданина Германии было возбуждено уголовное дело за использование поддельного водительского удостоверения в соответствии со статьей 275(1) Уголовного закона. Поддельное водительское удостоверение было изъято в рамках уголовного разбирательства.
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