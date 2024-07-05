Школьники больше не смогут исправить плохую оценку

В целом из школ, опрошенных Госслужбой качества образования, которые этого не сделали, 5% к новому порядку не готовы, а 65% готовы частично.

Руководители школ также указывают, что процедуру следует уточнить. Опасаясь, что не все школы готовы к новой системе, ее отложили на год, предоставив учебным заведениям самим решить, ждать или нет официального запуска.

Те, кто решился на это, уже год используют новую систему, а остальным ее придется ввести 1 сентября, заявила на комиссии Сейма по образованию, науке и культуре министр образования и науки Анда Чакша.

В августе Министерство образования и науки предоставит управлениям образования и школам актуальную информацию об улучшениях в системе, а также проведет опрос школ о том, какой поддержки от министерства они ожидают.

Руководитель отдела разработки учебных программ "Школа 2030", директор Рижской 72-й средней школы Павел Пестов отметил, что в новой системе упор делается на оценивание, которое поддерживает рост учащихся, а не на определение результата, и оценка должна быть точной, отражая приобретенные учащимся знания, навыки и понимание.

Новая система не включает в себя оценку прилежания, поведения, выполнения домашних заданий учащимся, а оценивает его знания, умения и понимание.

Отныне проверочная работа будет в конце каждой темы. Если в конце учебного года ученик захочет исправить оценку, он сможет сделать это, пройдя предназначенный для этой цели комбинированный тест.

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