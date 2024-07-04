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В Краславском крае был конфискован автомобиль с номерами РФ

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Машина с российскими номерами
Машина с российскими номерами Фото: FotograFFF/Shutterstock

В среду, 3 июля, в Краславском крае был конфискован автомобиль гражданина РФ, который был зарегистрирован в России, сообщили в Госполиции.

В Пиедруйской волости Краславского края был установлен мужчина 1983 года рождения, гражданин России, который использовал в дорожном движении автомобиль Kia Rio, зарегистрированный в России. Автомобиль был изъят и передан в Государственное залоговое агентство.

По факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении.

Уже сообщалось, что в прошлом году вступили в силу принятые Сеймом поправки к Закону о дорожном движении, согласно которым с середины февраля транспортным средствам, зарегистрированным в России, запрещается находиться в Латвии.

Закон предусматривает, что если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии и выявлено его несанкционированное использование в дорожном движении, то транспортное средство конфискуется и передается Украине.

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