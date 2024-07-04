Видео Лобода выпустила клип, съемки которого продолжила даже со сломанной рукой

Несколько недель назад украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) шокировала несколько тысяч зрителей во время своего тура по Европе, появившись на сцене с гипсом в городе Прага. Позже Светлана объяснила - несчастный случай произошел накануне на съемках нового клипа на песню "Молодая" и даже показала видео с моментом самого инцидента.

Несмотря на острую боль, артистка ни на минуту не приостановила процесс и руководила съемками сцен с массовкой прямо с отделения скорой помощи.

Фото: Пресс-фото

"Да, было очень больно. Но отменить съемку я не могла. Во-первых, это дорого. Во-вторых, у меня не было больше свободных дней на съемку видеоклипа, а через день мы выезжали в тур. Поэтому, пока врачи накладывали гипс, мне пришлось придумывать новый сюжет и сразу после больницы вернутся на съемочную площадку", - комментирует Светлана Лобода.