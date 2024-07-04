Видео Лобода выпустила клип, съемки которого продолжила даже со сломанной рукой

В четверг, 4 июля, состоялась премьера нового летнего трека LOBODA (Светлана Лобода) - "МОЛОДАЯ", а с ним и видеоклипа с абсолютно удивительной историей.
Несколько недель назад украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) шокировала несколько тысяч зрителей во время своего тура по Европе, появившись на сцене с гипсом в городе Прага. Позже Светлана объяснила - несчастный случай произошел накануне на съемках нового клипа на песню "Молодая" и даже показала видео с моментом самого инцидента.
Несмотря на острую боль, артистка ни на минуту не приостановила процесс и руководила съемками сцен с массовкой прямо с отделения скорой помощи.
"Да, было очень больно. Но отменить съемку я не могла. Во-первых, это дорого. Во-вторых, у меня не было больше свободных дней на съемку видеоклипа, а через день мы выезжали в тур. Поэтому, пока врачи накладывали гипс, мне пришлось придумывать новый сюжет и сразу после больницы вернутся на съемочную площадку", - комментирует Светлана Лобода.
Более того, как бы не отговаривали родные и близкие, певица, ни секунды не сомневаясь, таки отправилась в долгожданный юбилейный концертный тур, посвященный 20-летию карьеры.
В клипе, режиссером которого, по примеру всех последних видеоработ, выступила сама LOBODA, артистка раскрыла тему уникального жизненного пути каждого человека и подчеркнула как важно оставаться верным самому себе.
"Успех - не окончателен, провал - не фатален: имеет значение лишь смелость продолжить путь" - известная цитата Уинстона Черчиля, которая стала эпилогом к видеоработе.
Видео: LOBODA - "Молодая"
Трек "Молодая", который уже успел получить свою первую порцию популярности в социальных сетях, обязательно прозвучит на следующих концертах юбилейного мирового тура певицы XXLo. Ближайшие шоу пройдут в Варшаве, Аликанте и Юрмале.
А уже сегодня, 4 июля, LOBODA выступит хедлайнером масштабного фестиваля Õllesummer в Эстонском Таллине.
Напомним, это уже не первая работа Светланы Лободы, снятая в Латвии. Ранее артистка снимала в Риге клипы "Молитва", "Города", "Метелица", "Имя" и многие другие.
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