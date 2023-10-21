Светлана Лобода: жизнь в Латвии, клипы с улицами Риги и новый альбом

Каждый раз, когда артистка приезжает домой, ее старшая дочь просит, чтобы она не уезжала. Тогда Светлана объясняет ей, что она не может останавливаться.

"Я бы хотела, чтобы они все-таки выбрали более земную профессию, чтобы они могли иметь полноценную семью и радоваться минутам спокойствия, любви и наслаждения", - добавляет она. Светлана Лобода не скрывает, что для нее любовь - это сцена, ее люди, поклонники. "Я этим живу", - говорит она. Конечно, ей необходим домашний уют, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. За 4 месяца, что она провела дома, она это почувствовала. Поэтому ей хочется продолжать грамотно совмещать эти вещи. Но, к сожалению, сейчас необходимо много работать.

Пока Светлана находится на гастролях, ее дочери - под любящим присмотром ее мамы и нянечки, которую они привезли с собой из Украины. Артистка подчеркивает, что у них очень любящая и дружная семья. Во время своих гастролей она понимает, что девочки под надежным прикрытием.

Светлана с нежностью рассказывает о том, как проводит время с дочками. Они вместе много гуляют, ходят на пляж, на детские площадки, в кинотеатр, зоопарк и т. д. Ева занимается конным спортом, актерским мастерством, рисованием и ходит в вокальную студию.

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