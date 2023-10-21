Светлана Лобода: жизнь в Латвии, клипы с улицами Риги и новый альбом

18 октября свой день рождения отметила популярная исполнительница Светлана Лобода (LOBODA). Рассказываем некоторые факты из ее биографии в рамках рубрики "Звезда недели".
Жизнь в Латвии
Светлана Лобода уже неоднократно признавалась в любви к Латвии. Артистка не раз подчеркивала, как ей нравится наша уютная страна, убаюкивающее море, компактные города и сердечные люди, которые в них живут: "Так случилось в моей жизни, что сегодня я живу здесь. Я этому очень рада".
"Мои дети пошли в школу - малышка пошла в садик, Евочка пошла в школу, и у них один раз в неделю есть латышский язык", - сказала звезда в интервью RUS TVNET.
Светлана также добавила, что не хотела бы, чтобы ее старшая дочь Ева пошла по ее стопам и стала певицей. Ведь за этим стоит огромная работа: "Признаюсь честно, мне бы не хотелось, чтобы мои дети занимались моей профессией, потому что это очень тяжелый труд. Людям кажется, что это так - вышла в красивой одежде, покаталась в красивой машине - и вот тебе и артист. Но за всем этим скрывается огромная часть моей жизни - 90%. 10% - это семья, а все остальное время я нахожусь на работе. Это съемки, студии, переезды, вечные перелеты, туры, концерты, примерки".
Каждый раз, когда артистка приезжает домой, ее старшая дочь просит, чтобы она не уезжала. Тогда Светлана объясняет ей, что она не может останавливаться.
"Я бы хотела, чтобы они все-таки выбрали более земную профессию, чтобы они могли иметь полноценную семью и радоваться минутам спокойствия, любви и наслаждения", - добавляет она. Светлана Лобода не скрывает, что для нее любовь - это сцена, ее люди, поклонники. "Я этим живу", - говорит она. Конечно, ей необходим домашний уют, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. За 4 месяца, что она провела дома, она это почувствовала. Поэтому ей хочется продолжать грамотно совмещать эти вещи. Но, к сожалению, сейчас необходимо много работать.
Пока Светлана находится на гастролях, ее дочери - под любящим присмотром ее мамы и нянечки, которую они привезли с собой из Украины. Артистка подчеркивает, что у них очень любящая и дружная семья. Во время своих гастролей она понимает, что девочки под надежным прикрытием.
Светлана с нежностью рассказывает о том, как проводит время с дочками. Они вместе много гуляют, ходят на пляж, на детские площадки, в кинотеатр, зоопарк и т. д. Ева занимается конным спортом, актерским мастерством, рисованием и ходит в вокальную студию.
Клипы с улицами Риги
19 июля украинская певица Светлана Лобода презентовала лирик-видео к новой песне SPOGADY. В новом видео артистка едет на мотоцикле по ночной Риге. Основным местом съемок стал Южный мост.
Оказывается, это основной ролик из целой серии, посвященной новому синглу, который певица снимала в Украине и по миру.
В новом клипе LOBODA примерила на себя роль байкерши, рассекающей по ночному городу на мотоцикле. Артистка предстала в присущем ей стильном и немного дерзком образе: черная кожаная куртка, усыпанная блестящими камнями, кожаные брюки и минималистические туфли с мерцающими вставками.
Это четвертая видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой.
Лирик-видео снимали в Риге, однако это всего лишь часть географии Лободы в рамках нового сингла. Певица уже представила ряд роликов, снятых в Украине, Латвии и Грузии. В частности, в Украине LOBODA спела на солнечной набережной в Запорожье и в живописном карьере в Старых Кодаках рядом с Днепром.
24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.
В декабре 2022 года Светлана Лобода презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.
Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня из нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", также снятый в Риге.
В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
Новый альбом
24 марта Светлана Лобода представила свой новый альбом, навеянный переживаниями и личными эмоциями. Каждая строчка в нем соткана из чувств и жизненных моментов, созвучных тем, в чью жизнь пришло страшное испытание войной.
В альбом вошли 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев. Как комментирует сама Светлана, каждая песня в альбоме материализовывалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор.
"Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом MADE in U, чтобы еще раз подчеркнуть, как для каждого из нас важны корни и что без них нам никогда не обрести крыльев", - комментирует LOBODA.
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