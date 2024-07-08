В августе будет поздно: самые важные работы июля в саду и на клумбе

После сбора урожая стебли клубники необходимо обрезать, иначе они отнимут силы у растения и сделают растение слишком густым.

Самые важные работы на клумбе

Если вы заметили признаки мучнистой росы на цветущих растениях, обработайте кусты профилактическими препаратами.

Не забывайте систематически обрезать увядшие цветы. Ни в коем случае не допускайте образования семян, так как это ослабляет растения.

Фото: Savanevich Viktar/Shutterstock

Если шиповник и английская роза разрослись густыми кустами, с большим количеством ветвей, то наряду с обрезкой распустившихся цветков можно провести и прореживание, чтобы внутренняя часть куста лучше проветривалась и было меньше риска, что роза заболеет. Это особенно важно, если куст поливается в жаркую погоду. Заросли долго не высыхают, а потом вскоре могут появиться и болезни. Для срезки выбирают непродуктивные, или пустые, побеги, концы которых не образуют цветков. Не всегда необходимо обрезать самые старые ветки. Довольно часто бывает наоборот - приходится вырезать новые и оставлять старые, потому что старые ветки крепче и на следующий год будут цвести обильнее, а новые - тонкие и засохшие.

До 1 августа розы можно подкормить комплексным удобрением, содержащим азот и микроэлементы. Азот стимулирует розу к образованию новых побегов, и к осени это уже не нужно.

После цветения необходимо обрезать лаванду, чтобы способствовать образованию новых побегов.

Чтобы не сломать стебли высоких цветов, таких как гладиолусы, георгины, мальва, подвязывайте их к опорам. После того как пионы отцветут, разложите под кустами торф или компост и обработайте им почву.

Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний, опрыскивайте их 1-процентной бордоской жидкостью или другим подходящим средством. Для профилактики обрабатывайте раз в неделю.

Выкопайте луковицы в середине месяца. Очистите луковицы от земли и поместите их сушиться под навес в хорошо проветриваемом помещении.

Цветущие однолетники последний раз удобряйте в конце месяца, а многолетники прореживайте.

Статья создана совместно с магазином строительных материалов Kurši.

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