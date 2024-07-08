В августе будет поздно: самые важные работы июля в саду и на клумбе

В июле, когда лето набирает обороты, в саду все растет поочередно, цветы радуют нас обильным цветением, а овощи и фруктовые деревья начинают давать первый урожай. Но это не значит, что садовые работы отменены. Наоборот, июль – один из самых загруженных месяцев в календаре садовода, поэтому умывать руки и думать об отдыхе еще рано. Чтобы помочь всем трудолюбивым гномам, мы вместе со специалистами Kurši подготовили шпаргалку для важных садовых работ, которые обязательно следует запланировать на июль.
Самые важные работы на овощной грядке
Июль можно считать продолжением предыдущего месяца, ведь все основные садовые работы в этот период аналогичны заботам июня. Как и в июне, в этом месяце также следует усердно поливать и удобрять. Запомните, что для этой цели используется только отстоянная вода, нагретая солнцем. Поливайте растения под корень рано утром или поздно вечером. После этого не забудьте разрыхлить почву на грядках.
Недостаточный или неравномерный полив помидоров может привести к растрескиванию или загниванию плодов. Важно помнить, что стеблям помидоров нужна опора, чтобы они не сломались, а плоды не коснулись почвы. Для этой цели можно использовать колышки или специальную проволоку для помидоров.
В начале месяца проведите профилактическую обработку помидоров и картофеля от бурой гнили или фитофтора. Для этого используют препараты, содержащие медь, например, бордоскую жидкость. Помните, что эти препараты можно использовать для картофеля в любой фазе роста растения.
Помидорам последнюю обработку проводят не позднее чем за 20 дней до начала сбора урожая.
Чтобы ограничить заражение, очень важно вовремя ломать отростки, стебли собранных гроздей, поврежденные листья - все части растения, вызывающие чрезмерную густоту.
В открытые грядки еще можно сеять быстрорастущие культуры, такие как укроп, редис, руккола, салат, шпинат, кориандр и др., а также репу и турнепс на зиму. Обеспечив достаточный полив, вы сможете получить хороший урожай.
В первой половине месяца выкопайте озимый чеснок вместе с перьями, затем заплетите их в "косы" и оставьте сохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
За 20 дней до сбора луковиц прекратите их поливать.
У цветной капусты загните немного внутрь пару верхних листьев - так вы защитите растение от жаркого солнца и в результате получите крепкие, здоровые соцветия.
В конце месяца посейте щавель, ревень и многолетние луковицы. Если месяц засушливый, обильно поливайте картофель, чтобы получить богатый урожай.
Обрезайте макушки у помидоров высокорослых сортов и гибридов, чтобы остановить дальнейший рост растений и направить все усилия на дозревание уже выросших плодов.
Также освободите растения помидоров от цветков и бутонов, потому что из них все равно не вырастут плоды нормального размера. Хотя первому урожаю помидоров и огурцов мы начинаем радоваться уже в июле, не забывайте удобрять эти культуры продуктами, основными компонентами которых являются калий и фосфор.
Сделайте окончательное прореживание корнеплодов. Помните, что морковь и петрушка должны находиться на расстоянии не менее 4 см друг от друга, редис - 8-10 см, а свекла - 10-12 см. Затем удобряйте овощные культуры раствором золы. В июле удобрение корнеплодов, у которых уже появились листья, направлено на наращивание количества сахара в посевах. Чтобы помочь растениям, используйте калийные удобрения, например, сернокислый кальций (1 г на 10 л воды) или настой золы (1:10).
Укоротите стебли тыквы над третьим листом, который находится после плода. Обрежьте боковые побеги, не принесшие плодов. Лучше всего на одном растении оставлять не более трех плодов.
Не забывайте поливать тыкву часто и обильно.
Самые ответственные работы во фруктовом и ягодном саду
Если у плодовых деревьев и кустарников на фоне зеленой листвы заметны отмершие ветки, обязательно срежьте их, не дожидаясь осени, так как они могут свидетельствовать о различных заболеваниях.
Например, парша яблони (Venturia inaequalis) - серьезное заболевание, поражающее яблони и встречающееся как в больших, так и в маленьких садах. Это грибковое заболевание, поражающее как листья, так и плоды. На листьях сначала появляются желтоватые размытые пятна, которые позднее по мере отмирания тканей буреют и растрескиваются, что способствует заражению гнилью. Мучнистую росу яблони (Podosphaera leucotricha) также можно встретить в садах. Это грибковое заболевание, мицелий которого встречается в виде белого налета на листьях или побегах яблони. Позднее налет становится красным, рыхлым, а осенью на нем можно увидеть плодовые тела грибка. Поврежденные листья бледнеют, искривляются, деформируются, не растут. На плодах может быть легкий серый налет.
Профилактические меры против этих недугов - вырезание повреждений и ветвей в сухую погоду, обработка поврежденных частей подходящими средствами, немедленное удаление срезанных частей растения из сада и сжигание их.
Груши также болеют паршой (Venturia pyrina). Парша груши развивается аналогично парше яблони. Разница лишь в том, что парша груши поражает и побеги. Для борьбы с заболеванием следует принять те же меры, что и для яблонь.
В последние годы наиболее опасной болезнью груш является ржавчина можжевельника (Gymnosporangium sabinae). Грибок повреждает листья и побеги груши. Во второй половине лета на листьях появляются мелкие округлые зеленовато-желтые пятна. Позже на них появляются крупные ржавые пустулы от оранжевого до красного цвета, на пятнах появляется множество мелких черных точек, в которых развиваются споры. Они в дальнейшем заражают листья. На нижней стороне листьев образуются специфические рожки со спорами. Если заражение незначительное, поврежденные листья можно сорвать механически и уничтожить.
Если на яблонях, грушах и сливах много плодов, установите специальные опоры, которые защитят ветки от поломки.
Более подробную информацию о выращивании плодовых деревьев, защите от болезней и вредителей можно найти в методических указаниях по выращиванию семенных деревьев (яблони, груши) и костянок (сладкая, кислая вишня, слива), которые размещены на сайте Государственной службой защиты растений в разделе "Комплексные рекомендации по защите растений".
Проверяйте кусты малины каждый день. Чтобы ягоды не загнили, сразу срывайте спелые и усердно поливайте, чтобы получить обильный урожай. Также убирайте черную смородину по степени спелости ягод. Помните, что спелые ягоды прилипают к ветвям очень ненадолго и могут быстро опадать. Это не касается белой и красной смородины, поскольку ягоды этих кустов прочно держатся на ветвях до 30 дней.
После сбора урожая обязательно обработайте грядки клубники: нужно прополоть их, перекопать между рядами, насыпать под корни растений свежий, богатый питательными веществами почвенный субстрат. Это необходимо для того, чтобы у клубники появились новые листья, которые помогут растениям клубники не перегреваться под снежным покровом зимой.
После сбора урожая стебли клубники необходимо обрезать, иначе они отнимут силы у растения и сделают растение слишком густым.
Самые важные работы на клумбе
Если вы заметили признаки мучнистой росы на цветущих растениях, обработайте кусты профилактическими препаратами.
Не забывайте систематически обрезать увядшие цветы. Ни в коем случае не допускайте образования семян, так как это ослабляет растения.
Если шиповник и английская роза разрослись густыми кустами, с большим количеством ветвей, то наряду с обрезкой распустившихся цветков можно провести и прореживание, чтобы внутренняя часть куста лучше проветривалась и было меньше риска, что роза заболеет. Это особенно важно, если куст поливается в жаркую погоду. Заросли долго не высыхают, а потом вскоре могут появиться и болезни. Для срезки выбирают непродуктивные, или пустые, побеги, концы которых не образуют цветков. Не всегда необходимо обрезать самые старые ветки. Довольно часто бывает наоборот - приходится вырезать новые и оставлять старые, потому что старые ветки крепче и на следующий год будут цвести обильнее, а новые - тонкие и засохшие.
До 1 августа розы можно подкормить комплексным удобрением, содержащим азот и микроэлементы. Азот стимулирует розу к образованию новых побегов, и к осени это уже не нужно.
После цветения необходимо обрезать лаванду, чтобы способствовать образованию новых побегов.
Чтобы не сломать стебли высоких цветов, таких как гладиолусы, георгины, мальва, подвязывайте их к опорам. После того как пионы отцветут, разложите под кустами торф или компост и обработайте им почву.
Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний, опрыскивайте их 1-процентной бордоской жидкостью или другим подходящим средством. Для профилактики обрабатывайте раз в неделю.
Выкопайте луковицы в середине месяца. Очистите луковицы от земли и поместите их сушиться под навес в хорошо проветриваемом помещении.
Цветущие однолетники последний раз удобряйте в конце месяца, а многолетники прореживайте.
Статья создана совместно с магазином строительных материалов Kurši.
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