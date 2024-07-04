The Telegraph: Путин толкнул НАТО в ловушку

Настоящая причина, по которой Украину не позовут присоединиться к НАТО на саммите, посвященном 75-летию альянса, заключается не в коррупции. Правда в том, что очень немногие в блоке действительно хотят присоединения Украины, пишет полковник Ричард Кемп, обозреватель британской газеты Telegraph и офицер в отставке, который командовал операцией Fingal в Афганистане с июля по ноябрь 2003 года.
"Джо Байден категорически против чего-либо большего, чем бессмысленная фраза "хорошо освещенный мост к членству в НАТО". Лучшее, к чему он готов - это двусторонний оборонный пакт сроком на 10 лет, который мало что меняет и, главное, который можно расторгнуть, уведомив за шесть месяцев", - говорится в статье.
Издание утверждает, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО сразу и без "моста". К сожалению, для Украины этого не произойдет.
"Учитывая бурные бои, начатые Путиным, все государства-члены знают, что с момента присоединения Украины все они будут в состоянии войны с Россией", - говорит автор.
Кемп считает, что Путин, по сути, заманил НАТО в ловушку: альянс обречен, если примет Украину, и обречен, если не примет.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, "НАТО является самым сильным и успешным альянсом в истории". Однако в статье отмечается, что, хотя главной целью НАТО является сдерживание, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, которая намного превосходит российскую, альянс не смог удержать ее от вторжения в другие страны.
Путинская война вынудила Запад ответить беспрецедентной военной, экономической и дипломатической поддержкой, а также обязательством НАТО и ее членов поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Это создало впечатление, что с Киевом налажено железное сотрудничество, по сути, союз. Однако в то же время расчетливая угроза эскалации ситуации со стороны российского авторитарного режима удерживает Соединенные Штаты и других членов НАТО от оказания той поддержки, которая позволила бы Украине победить.
"Путин понял, что применение силы полностью зависит от моральной и политической воли. Его понимание слабости Запада в этих областях было подкреплено позорным выводом Байдена из Афганистана всего за несколько месяцев до вторжения России в Украину, не говоря уже о его уступках иранской агрессии в начале его президентства", - пишет Telegraph.
В публикации военного эксперта подчеркивается, что если Украина не добьется победы из-за того, что альянс не смог обеспечить все необходимое для ее обороны, это будет очередное поражение блока.
"А если НАТО не захочет принимать Украину в свои ряды, опасаясь быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, будут ли лидеры США, Франции, Германии или Великобритании готовы послать своих сыновей и дочерей воевать и умереть за суверенитет Польши или стран Балтии, хоть они и члены НАТО? Путин не собирается сдерживать свои империалистические амбиции в Европе так же, как Си Цзиньпин в Азии или Али Хаменеи на Ближнем Востоке", - пишет Кемп.
"Чтобы сдерживать и, если необходимо, противостоять этим деспотам, нам нужен альянс демократий, которые обладают не только военной мощью, но и реальным и предсказуемым желанием ее использовать", - объяснил Кемп.
Лидерам НАТО на саммите следует найти время, чтобы подумать об этой дилемме и о том, как их отказ принять Украину в свои ряды повлияет на авторитет альянса, сказано в публикации Telegraph.
Источник: Страны НАТО не смогли согласовать план долгосрочной поддержки Украины
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не удалось убедить союзников пообещать финансовую поддержку Украине на долгие годы вперед, следует из информации, полученной информационным агентством DPA и опубликованной в среду, 3 июля.
До июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники обязуются поддержать Украину только 43 миллиардами долларов США в следующем году, выяснило DPA.
Союзникам также не удалось договориться о том, как разделить финансовое бремя помощи Украине, согласившись лишь с тем, что следует учитывать валовой внутренний продукт (ВВП) стран, сообщает DPA.
Столтенберг хотел, чтобы страны НАТО согласовали план долгосрочной поддержки Украины на саммите в июле, оценивая его в 40 миллиардов евро в год. Бремя будет разделено между странами в зависимости от их ВВП, при этом США предоставят 50% помощи.
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