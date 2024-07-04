The Telegraph: Путин толкнул НАТО в ловушку

Путинская война вынудила Запад ответить беспрецедентной военной, экономической и дипломатической поддержкой, а также обязательством НАТО и ее членов поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Это создало впечатление, что с Киевом налажено железное сотрудничество, по сути, союз. Однако в то же время расчетливая угроза эскалации ситуации со стороны российского авторитарного режима удерживает Соединенные Штаты и других членов НАТО от оказания той поддержки, которая позволила бы Украине победить.

"Путин понял, что применение силы полностью зависит от моральной и политической воли. Его понимание слабости Запада в этих областях было подкреплено позорным выводом Байдена из Афганистана всего за несколько месяцев до вторжения России в Украину, не говоря уже о его уступках иранской агрессии в начале его президентства", - пишет Telegraph.

В публикации военного эксперта подчеркивается, что если Украина не добьется победы из-за того, что альянс не смог обеспечить все необходимое для ее обороны, это будет очередное поражение блока.