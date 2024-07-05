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В этом году в Беларуси и России были задержаны десятки граждан Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Граница Латвии и Беларуси
Граница Латвии и Беларуси Фото: Evija Trifanova/LETA

В этом году в Беларуси и России были задержаны несколько десятков граждан Латвии, сообщила министр иностранных дел Байба Браже в программе "900 секунд" на канале TV3.

Она напомнила, что это страны повышенного риска, в которые министерство неоднократно призывало не ездить.

"Вы рискуете стать не только объектом разведки со стороны служб этих стран, но и объектом других провокаций", - подчеркнула Браже.

Она призвала людей осознавать, что возможности оказать помощь в случае инцидентов очень ограничены или вообще отсутствуют.

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