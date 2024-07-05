В Риге запрещено купаться на двух пляжах

В этих местах пока купаться запрещено, о чем размещены соответствующие информативные знаки, а на следующей неделе будут проведены повторные анализы.

В свою очередь, на восьми официальных пляжах Риги хорошее качество воды и последние анализы показали, что купаться можно в том числе почти во всех других популярных у жителей местах отдыха у водоемов.

В официальных местах для купания качество воды в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а городской департамент жилья и окружающей среды во время купального сезона ежемесячно организует мониторинг качества воды для купания в 24 популярных у жителей местах отдыха у водоемов.

Хотя качество воды почти во всех местах купания хорошее, самоуправление советует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, на озере Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, на Луцавсальском заливе и в зоне отдыха возле Кишэзерса, поскольку они оборудованы соответствующим образом и о безопасности купающихся там заботятся спасатели Полиции Рижского самоуправления.