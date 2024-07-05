5 наиболее частых ошибок, почему диета не приносит ожидаемого результата

1. Слишком маленькие порции

Ошибочно мнение, что чем меньше ешь, тем лучше будет результат диеты. Наоборот, чтобы добиться хорошего результата в долгосрочной перспективе, нужно достаточно и регулярно питаться. Пропущенные приемы пищи и слишком маленькие порции рано или поздно компенсируются менее ценной пищей, например перекусами, и организм переходит в режим повышенного запасания, и вы рискуете испытывать дефицит питательных веществ. Необходимо регулярно питаться сбалансированной пищей, дающей ощущение сытости в течение трех-четырех часов. После консультации с сертифицированным специалистом по питанию желательно составить индивидуальные рекомендации по питанию.

2. Боязнь жиров

Начиная диету, из рациона часто резко исключают жиры и углеводы, стараясь держаться почти исключительно на салате. Слишком однообразные монодиеты, то есть, когда в питании используется только конкретный продукт, могут привести к нарушению обмена веществ и быстрому ухудшению в пищу иммунитета. Для хорошего самочувствия, здоровья и обмена веществ, помимо фруктов и овощей, необходимо употреблять белки, сложные углеводы и полезные жиры, включая цельнозерновые продукты, постное мясо, а также жиры хорошего качества, такие как оливковое масло первого холодного отжима, орехи и авокадо. Также не стоит отказываться от бобовых, яиц, рыбы и молочных продуктов с низким содержанием жиров, включая творог и простые йогурты с повышенным содержанием белков.