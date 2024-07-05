С президентом США Джо Байденом снова случился казус - во время радиоинтервью он перепутал себя с вице-президентом Камалой Харрис, сообщает британское издание The Telegraph.
В интервью филадельфийской радиостанции WURD 4 июля - в День независимости США - Байден рассказал о достижениях, связанных с его пребыванием на посту вице-президента во время президентства Барака Обамы, а также о своем собственном президентстве.
Однако Байден объединил президентство Обамы и свое собственное, в результате чего сложилось впечатление, что он назвал себя "первой чернокожей женщиной", занявшей пост вице-президента в администрации первого чернокожего президента Соединенных Штатов.
"Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, я первый вице-президент, первая чернокожая женщина… которая работала с чернокожим президентом", - сказал американский президент.
Обама и Харрис вошли в историю, когда они вместе с Байденом вошли в Белый дом в 2008 и 2020 годах соответственно.
Обама стал первым чернокожим президентом в истории США, а Харрис стала первым чернокожим вице-президентом и первой женщиной, занявшей этот пост.
Инцидент произошел, когда Байдена хотел повторить, что для него было большой честью работать вице-президентом в администрации Обамы. Он также хотел напомнить о своих заслугах в выборе Харрис в качестве вице-президента и назначении первой чернокожей женщины судьей Верховного суда.
Как сообщалось, первые предвыборные дебаты с другим кандидатом, Дональдом Трампом, прошедшие 27 июня, сложились для Байдена не слишком удачно.
Речь Байдена была невнятной, он говорил быстро, тихим голосом и несколько раз невнятно произносил слова. После этого Байден оправдался тем, что перед дебатами ему предстояло несколько длительных перелетов, поэтому его выступление было не "слишком ярким".
Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что в некоторых секторах Демократической партии США ощущалась паника после неудачного выступления Байдена, а некоторые даже активно обсуждают то, что до недавнего времени было немыслимо - замену Байдена другим кандидатом.
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