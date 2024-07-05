В интервью филадельфийской радиостанции WURD 4 июля - в День независимости США - Байден рассказал о достижениях, связанных с его пребыванием на посту вице-президента во время президентства Барака Обамы, а также о своем собственном президентстве.

Однако Байден объединил президентство Обамы и свое собственное, в результате чего сложилось впечатление, что он назвал себя "первой чернокожей женщиной", занявшей пост вице-президента в администрации первого чернокожего президента Соединенных Штатов.

"Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, я первый вице-президент, первая чернокожая женщина… которая работала с чернокожим президентом", - сказал американский президент.

Обама и Харрис вошли в историю, когда они вместе с Байденом вошли в Белый дом в 2008 и 2020 годах соответственно.

Обама стал первым чернокожим президентом в истории США, а Харрис стала первым чернокожим вице-президентом и первой женщиной, занявшей этот пост.