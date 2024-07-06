"Наших друзей выгнали". Почему белорусы уезжают из Литвы

На условиях анонимности с DW согласилась поговорить еще одна белоруска, уехавшая в Литву, опасаясь политического преследования. Собеседница оказалась в Литве осенью 2023 года. Сейчас она ожидает вид на жительство, но не уверена, что его получит.

Из плюсов жизни в Литве белоруска отмечает относительно несложный, по сравнению с другими странами, процесс получения документов. Кроме того, здесь довольно просто открыть банковский счет и снять жилье.

В то же время, по ее мнению, есть проблемы с интеграцией эмигрантов в литовское общество: нет изначальных языковых курсов, или, к примеру, гайдов, которые помогут приезжим разобраться в каких-то бытовых вопросах.

По словам белоруски, другие народы в Литве "как-то теряются": "У меня было ощущение, что меня здесь просто не существует. Единственный подходящий способ существования - быть тихой, незаметной, раствориться".

Собеседница признается, что не видит для себя реализации в Литве. Сфера ее профессиональных интересов - искусство и история идеологий. Ей нравится, как в Литве работают с сохранением культурного и исторического наследия, но в то же время у нее есть вопросы к тому, как в местных музеях показана "тема совместной истории Литвы и Беларуси, Великого Княжества Литовского и сложная часть истории, связанная с Советским Союзом". Белоруска предполагает, что у нее не получится найти подходящую работу. "Может быть, те случаи, которые у меня были, подсознательно заставляют думать, что я в очередной раз столкнусь с вежливым, но игнорированием. Очень надеюсь, что я ошибаюсь", - говорит она.

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