В начале полномасштабной войны в дипломатические представительства Украины во многих странах, в том числе и в Латвии, хлынул поток желающих помочь Украине и ее защитникам выстоять. Руководитель волонтерского центра из Юрмалы Валерий Оленийчук признает, что сейчас, два года спустя, поток желающих помочь уменьшился, при этом сама помощь стала более адресной. В "Украинской студии" Rus.Postimees Оленийчук рассказал, каким образом волонтеры стран Балтии привлекают донаты для помощи Украине, и что нужно делать, чтобы благотворительный ручеек не иссяк.
Глава украинского волонтерского центра из Юрмалы: ситуация с донатами тяжелая, но не безвыходная (1)
Выдержки из беседы:
- В прошлом году в Эстонии из-за коррупционного скандала с волонтерским центром, помогающим Украине, донаты упали в разы. В некоторых случаях доверие эстонцев волонтерам сократилось до нуля. Валерий, как вы боретесь с проблемой доверия, да и в целом: какая у вас в Латвии ситуация с донатами?
- Ну, во-первых, война затянулась. Если год назад люди еще верили, что война вот-вот закончится, то сейчас ситуация немного иная. Люди видят, что война затягивается надолго. Мы тут общаемся с латышами и видим, что скоро им самим нужно будет помогать. Потому что реально отдавали последнее.
- Валерий, недавно в вашем волонтерском центре состоялась свадьба украинского военного, который лечится в Латвии в данный момент. Ему подарили джип, чтобы он на нем смог вернуться в свое подразделение. Я правильно понимаю, и это слышал я от многих волонтеров, что автомобили сейчас уже большая редкость? У вас ощущается дефицит джипов для фронта?
- Да, это редкий случай. Латвиец позвонил нам, сказал, что хочет отдать свой джип для нужд украинских военных. Я ему ответил, что даже знаю, кому передам.
- Знаю, что вы из Северодонецка. Как вы оказались в Латвии?
- Наша семья в 2013 году переехала в Юрмалу, где мы купили часть заброшенной бумажной фабрики. Начали реставрировать. Делали на базе фабрики русскоязычные стендап-вечера, когда еще была "Новая волна". Но когда началась война в 2014 году, мы сделали волонтерский центр. В те дни тогда еще не являвшийся президентом Владимир Зеленский приезжал с большим концертом в зал "Дзинтари", и я им помогал организовывать фестиваль.
- Как вы поддерживаете тонус ваших донаторов, как вы их стимулируете?
- С нашим шеф-поваром Юрием Ковриженко мы купили полевую кухню, на которой делаем "Борщ победы". Ездим на фестивали, презентуем себя таким образом. То есть через украинский борщ мы продвигаем свою волонтерскую деятельность, через борщ, который посолен солью из Бахмута. Мы ездим и продаем этот борщ за донаты.
Мы надеемся, что у нас будут спонсоры, которые будут помогать закупать продукты, топливо, чтобы это все возить. Пытаемся как-то выкручиваться, чтобы зарабатывать. Планируем благотворительные вечера, ужины. Будем приглашать бизнесменов, наших военных, у нас есть певица Настя из Харькова, бывшая участница проекта "X-фактор". Она дала уже более шестидесяти благотворительных концертов для военных.
Но в целом ситуация с донатами очень тяжелая. Пост в интернете может висеть долго, и нам тоже неприятно бесконечно просить деньги на автомобили.
- Волонтеры джипы просто физически практически все выгребли в странах Балтии, насколько я понимаю...
- На самом деле, да, проблема сейчас даже не в деньгах. Вот люди из Украины постоянно пишут, нужна хорошая машина, но сейчас главное - это найти хорошую машину, чтобы она не просто доехала. В принципе, машину можно купить. Да, она доедет до Украины без проблем. А дальше? А дальше будет нагрузка на нее, и она рассыпется. Даже если ее начать восстанавливать, это ситуацию не исправит. Машина изначально должна быть в хорошем состоянии.
- Помню, у вас был проект "Окопные свечи", эти свечи обогревали военных на передовой. А в свете энергетического коллапса, в состоянии которого Украина живет уже второй год, подобный проект актуален не только для военных, но уже и для гражданских. Я правильно понимаю?
- Да, мы давно занимаемся этим проектом. И сейчас мы также делаем окопные свечи. Но военные с фронта рассказывают, что сейчас не понятно, откуда идут свечи, и в некоторых банках оказываются патроны. Представляете, какая там температура нагрева? Это очень опасно.
Наши свечи мы так делаем, что каждую можно из банки вынуть и проверить детектором, что они качественные и там нет никаких "сюрпризов". При наличии парафина мы можем до тонны парафина в день переплавлять, чтобы сделать около четырех тысяч свечей. Мы наладили производство этих свечей и закрываем сто процентов всех заявок.
- Как можно исправить ситуацию с доверием европейцев к волонтерским организациям? Может, Украине стоить запустить какую-то большую пиар-кампанию?
- Не знаю. Вот, недавно украинская певица Ирина Федышин из турне по США привезла в Украину 60 автомобилей. Дело в том, что в начале полномасштабной войны люди не знали, кому помогать, поэтому звонили в посольства. А сейчас практически у каждого есть кто-то воюющий, поэтому люди помогают адресно.
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