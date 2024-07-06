- Волонтеры джипы просто физически практически все выгребли в странах Балтии, насколько я понимаю...

- На самом деле, да, проблема сейчас даже не в деньгах. Вот люди из Украины постоянно пишут, нужна хорошая машина, но сейчас главное - это найти хорошую машину, чтобы она не просто доехала. В принципе, машину можно купить. Да, она доедет до Украины без проблем. А дальше? А дальше будет нагрузка на нее, и она рассыпется. Даже если ее начать восстанавливать, это ситуацию не исправит. Машина изначально должна быть в хорошем состоянии.

- Помню, у вас был проект "Окопные свечи", эти свечи обогревали военных на передовой. А в свете энергетического коллапса, в состоянии которого Украина живет уже второй год, подобный проект актуален не только для военных, но уже и для гражданских. Я правильно понимаю?

- Да, мы давно занимаемся этим проектом. И сейчас мы также делаем окопные свечи. Но военные с фронта рассказывают, что сейчас не понятно, откуда идут свечи, и в некоторых банках оказываются патроны. Представляете, какая там температура нагрева? Это очень опасно.

Волонтеры украинского волонтерского центра Юрмалы делают окопные свечи. Фото: Дмитрий Мороз

Наши свечи мы так делаем, что каждую можно из банки вынуть и проверить детектором, что они качественные и там нет никаких "сюрпризов". При наличии парафина мы можем до тонны парафина в день переплавлять, чтобы сделать около четырех тысяч свечей. Мы наладили производство этих свечей и закрываем сто процентов всех заявок.

Окопная свеча в действии. Фото: Дмитрий Мороз

- Как можно исправить ситуацию с доверием европейцев к волонтерским организациям? Может, Украине стоить запустить какую-то большую пиар-кампанию?

- Не знаю. Вот, недавно украинская певица Ирина Федышин из турне по США привезла в Украину 60 автомобилей. Дело в том, что в начале полномасштабной войны люди не знали, кому помогать, поэтому звонили в посольства. А сейчас практически у каждого есть кто-то воюющий, поэтому люди помогают адресно.

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