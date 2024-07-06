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На юге России после атаки дронов возник пожар на нефтебазе и повреждена башня связи (2)

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Подготовка украинского дрона к полету
Подготовка украинского дрона к полету Фото: Reuters / Scanpix

На юге Краснодарского края России после украинской атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе и повреждена башня связи, сообщили утром в субботу, 6 июля, российские СМИ.

В ночь на субботу атаки беспилотников произошли в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, повреждения были зафиксированы в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

В Ейске силы ПВО сбили дроны, обломки которых повредили башню мобильной связи.

На нефтебазе "Лукойла" в станице Павловской после падения обломков беспилотника загорелись емкости с топливом. Также была повреждения емкость с топливом в станице Ленинградской.

Информации о том, что в результате этих инцидентов пострадали люди, нет.

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