На юге Краснодарского края России после украинской атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе и повреждена башня связи, сообщили утром в субботу, 6 июля, российские СМИ.
В ночь на субботу атаки беспилотников произошли в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, повреждения были зафиксированы в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.
В Ейске силы ПВО сбили дроны, обломки которых повредили башню мобильной связи.
На нефтебазе "Лукойла" в станице Павловской после падения обломков беспилотника загорелись емкости с топливом. Также была повреждения емкость с топливом в станице Ленинградской.
Информации о том, что в результате этих инцидентов пострадали люди, нет.
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