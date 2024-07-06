В ночь на субботу атаки беспилотников произошли в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, повреждения были зафиксированы в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

В Ейске силы ПВО сбили дроны, обломки которых повредили башню мобильной связи.

На нефтебазе "Лукойла" в станице Павловской после падения обломков беспилотника загорелись емкости с топливом. Также была повреждения емкость с топливом в станице Ленинградской.

Информации о том, что в результате этих инцидентов пострадали люди, нет.

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