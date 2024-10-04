Исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге договорился с организаторами мероприятия о проведении акции в другом месте - на площади Эспланады.

Рижское агентство памятников категорически возражает против проведения такого мероприятия у памятника Свободы.

Сегодня, 4 октября, Ланге провел совещание, в котором приняли участие представители Государственной полиции, Службы государственной безопасности, рижской муниципальной полиции и организаторы мероприятия.

Организаторам мероприятия еще раз напомнили об обязанности соблюдать положения закона "О митингах, шествиях и пикетах".

Организатор пообещал, что провокационные лозунги использоваться не будут, а участники митинга будут неоднократно предупреждены о недопустимости провокационного поведения.

Стороны также договорились об изменении времени начала мероприятия на 17:00.

"Я прекрасно понимаю деликатность такого мероприятия, особенно за несколько дней до годовщины вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля и их преступлений против гражданского населения", - сказал Ланге.

"Сегодня правоохранительные органы подтвердили, что нет никаких законных оснований для запрета этого мероприятия. Я верю, что объявленное собрание пройдет мирно", - подчеркнул исполнительный директор, пообещав следить за событиями с особым вниманием.

Организаторы акции называют себя движением "За свободную Палестину", однако, по данным Firmas.lv, в Регистре объединений и фондов такая организация не зарегистрирована.

Мероприятие в память о палестинцах организовано частным лицом. Ожидается, что в мероприятии примут участие 150 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!