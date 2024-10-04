2 октября 2024 года сотрудники управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в тесном сотрудничестве с прокуратурой по налоговым и таможенным делам провели плановые следственные действия и задержали участников организованной преступной группы, которые в специальном тайнике в грузовом автомобиле для вывоза в Россию переправляли более 300 килограммов наркотического вещества - гашиша. Заключение под стражу применено к трем лицам, организаторам преступления, для остальных причастных лиц решается вопрос о применении меры пресечения. Участники организованной преступной группы и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей в связи с контрабандой акцизных товаров и наркотиков.
Фото ⟩ Налогово-таможенная полиция VID задержала под Кокнесе более 300 кг гашиша
Должностные лица управления налоговой и таможенной полиции VID еще в феврале 2024 года пресекли планы этой организованной преступной группировки ввезти в Латвию более 900 000 контрабандных сигарет. В рамках уголовного процесса причастные лица были признаны подозреваемыми и к ним были применены меры пресечения, в том числе по решению суда заключение под стражу заменено на освобождение под залог. Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 190 Уголовного закона.
В тесном сотрудничестве с прокуратурой по налоговым и таможенным делам, продолжая активные следственные действия, были получены доказательства того, что эта же организованная преступная группировка продолжает свои преступные действия. Уголовный процесс был дополнительно квалифицирован по части третьей статьи 190 прим. и части четвертой статьи 15 Уголовного закона.
В эту среду, 2 октября 2024 года, были задержаны участники организованной преступной группы и при участии кинологов таможенного управления VID и собак, обученных на поиск табака и наркотических веществ, проведены многочисленные обыски по местам их жительства, в автомобилях, а также на других связанных объектах в Риге и Рижском регионе. Частная собственность руководителя преступной группировки свидетельствует о том, что лицо преступным промыслом обеспечило себе эксклюзивный образ жизни; во время обысков у него нашли и изъяли наличные средства на сумму более 40 000 евро.
Сам груз и привлеченные водители были задержаны под Кокнесе, на Тинужском шоссе, когда в грузовом автомобиле в специально созданном тайнике пытались перевезти более 300 килограммов наркотического вещества - гашиша. По информации следствия, группировка планировала доставить его в Россию. По оценкам экспертов, стоимость груза гашиша при его оптовой реализации на "черном" рынке в России составила бы около 1,5 млн евро и из него можно было бы изготовить около 1 200 000 курительных "доз".
В настоящее время в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование и в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Напоминаем, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет установлена в порядке, установленном законом.
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