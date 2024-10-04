Фото Налогово-таможенная полиция VID задержала под Кокнесе более 300 кг гашиша

Должностные лица управления налоговой и таможенной полиции VID еще в феврале 2024 года пресекли планы этой организованной преступной группировки ввезти в Латвию более 900 000 контрабандных сигарет. В рамках уголовного процесса причастные лица были признаны подозреваемыми и к ним были применены меры пресечения, в том числе по решению суда заключение под стражу заменено на освобождение под залог. Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 190 Уголовного закона.

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В тесном сотрудничестве с прокуратурой по налоговым и таможенным делам, продолжая активные следственные действия, были получены доказательства того, что эта же организованная преступная группировка продолжает свои преступные действия. Уголовный процесс был дополнительно квалифицирован по части третьей статьи 190 прим. и части четвертой статьи 15 Уголовного закона.