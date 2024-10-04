Российские компании установили с Пакистаном бартерную систему, не требующую наличных расчетов. Это делается для того, чтобы преодолеть трудности, вызванные западными санкциями, сообщает издание The Moscow Times.
Россия возвращается к бартеру - вместо наличных оплата мандаринами
Данное соглашение было заключено на российско-пакистанском торгово-инвестиционном форуме в Москве.
Сообщается, что первой компанией, которая воспользуется этим механизмом, станет "Астарта-Агротрейдинг", которая будет поставлять турецкий горох и чечевицу в Пакистан, а пакистанская компания Meskay+Femtee будет поставлять мандарины и рис.
Согласно соглашению, Россия будет экспортировать 20 тысяч тонн турецкого гороха в обмен на такое же количество риса.
Другое соглашение предусматривает, что Россия отправит Пакистану 15 000 тонн нута и 10 000 тонн чечевицы в обмен на 15 000 тонн мандаринов и 10 000 тонн картофеля.
"Россия и Пакистан испытывают определенные трудности в проведении взаимных платежей. Поэтому две компании приняли решение запустить механизм бартерной торговли", - заявила заместитель министра торговли Пакистана Насир Хамид.
Это не первая подобная российская инициатива - в августе Россия и Китай обсуждали возврат к бартерным сделкам, особенно в сфере металлов и сельского хозяйства. Однако реализация проекта идет медленно.
Подобные соглашения ранее были заключены между Советским Союзом и коммунистическим Китаем.
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