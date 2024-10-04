Мужчина совершил поджоги в Гризинькалнсе из мести

Уже сообщалось, что вечером 9 мая поступила информация о том, что в многоквартирном доме на улице Звайгжню загорелись две квартиры. Через некоторое время поступила информация о том, что пожар вспыхнул и в многоквартирном доме на улице Лабораторияс.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Поскольку спасатели еще были в пути, сотрудники полиции решили эвакуировать пострадавших со второго этажа самостоятельно. Подъехав к дому на служебной машине и воспользовавшись крышей машины, стражи порядка смогли эвакуировать пострадавших.

В ходе расследования установлено, что в обоих уголовных производствах фигурирует один и тот же подозреваемый.

Галерея: Поджоги в Риге

10 мая в Вентспилсе полиция арестовала мужчину 1999 года рождения. По месту жительства мужчины был проведен обыск, в результате чего удалось получить дополнительные доказательства возможной связи подозреваемого с поджогами.

В полиции сегодня, 4 октября, агентству LETA подтвердили, что мотивом преступлений является месть.

Мужчина ранее уже был судим за финансовые и насильственные преступления. 12 мая суд применил к нему меру пресечения - заключение под стражу.

27 сентября уголовный процесс был передан в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

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