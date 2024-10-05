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МИД Эстонии ответил на сообщения об аресте в РФ владельца таллиннской клиники

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Здание МИД Эстонии в Таллинне.
Здание МИД Эстонии в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Министерство иностранных дел прокомментировало Rus.Postimees сообщения российских правоохранительных органов об аресте в Санкт-Петербурге владельца одной из таллиннских стоматологических клиник, сообщает Rus.Postimees.

МИД Эстонии не подтверждает, но и не опровергает информацию об эстонском гражданстве человека, который только что был арестован в России.

"Насколько нам известно, данное лицо не является гражданином Эстонии. Посольство не было проинформировано об этом случае", - сообщили днем 3 октября Rus.Postimees в МИД Эстонии по ситуации с арестом Никиты Чохи.

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