Министерство иностранных дел прокомментировало Rus.Postimees сообщения российских правоохранительных органов об аресте в Санкт-Петербурге владельца одной из таллиннских стоматологических клиник, сообщает Rus.Postimees.
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МИД Эстонии ответил на сообщения об аресте в РФ владельца таллиннской клиники
МИД Эстонии не подтверждает, но и не опровергает информацию об эстонском гражданстве человека, который только что был арестован в России.
"Насколько нам известно, данное лицо не является гражданином Эстонии. Посольство не было проинформировано об этом случае", - сообщили днем 3 октября Rus.Postimees в МИД Эстонии по ситуации с арестом Никиты Чохи.