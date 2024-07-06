Новым президентом Ирана избран умеренный кандидат Масуд Пезешкиан

Во втором туре президентских выборов Масуд Пезешкиан набрал 53,3%, его соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

Выборы были назначены после того, как предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета (вместе с ним погибли еще семь человек). Второй тур выборов пришлось проводить после того, как ни один из кандидатов не получил большинства голосов в первом туре 28 июня.

После подведения итогов выборов Пезешкиан поблагодарил своих сторонников, которые пришли голосовать «с любовью и для того, чтобы помочь» стране, передает AFP. «Мы протянем руку дружбы всем; мы все люди этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны», — сказал он по государственному телевидению.