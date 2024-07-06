Видео Женщина 45 минут бродит по магазину. А потом решается на преступление

"Вор-алкоголик идет в алкогольный отдел, прячет за пазуху бутылку водки и уходит. Две минуты - и дело сделано! - говорит следовать Пааво Тянав. - А вот женщина-вор зачастую ходит по магазину 45 минут - наворачивает круги, рассматривает тот или иной товар, кладет его в корзину, а между полками часть этого товара оказывается в ее сумке".