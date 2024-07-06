Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области

Россия нанесла удары беспилотниками Shahed по объектам энергетической инфраструктуры Сумской области Украины в ночь на субботу, 6 июля. Как сообщила утром компания "Сумобленерго" в Telegram, в результате этой атаки были обесточены более 100 тысяч точек учета потребителей.

"Это 348 населенных пунктов (Ахтырский район и часть Сумского). Также временно без электроэнергии часть потребителей в городе Сумы, - уточняется в посте. - Бригады энергетиков работают, чтобы восстановить распределение электроэнергии в каждый дом".

По информации Сумской областной военной администрации (ОВА), утром 6 июля ВС РФ совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона: "Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская общины".

139 боестолкновений за сутки

Между тем Генштаб ВСУ указывает в оперативной сводке, что на фронте за сутки произошло 139 боевых столкновений.

"По уточненной информации, вчера (5 июля. - Ред.) агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), совершил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня", - говорится на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook. Из поста следует, что в ночь на 6 июля ВС РФ нанесли по украинским целям также удары с использованием 27 БПЛА Shahed. Атаки производились с территории аннексированного РФ Крыма и из Курской области РФ.

Указывается, что украинским силам ПВО удалось сбить 24 дрона в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях.

Со своей стороны, Херсонская областная прокуратура сообщила, что после артиллерийского обстрела ВС РФ Бериславского района Херсонской области Украины под завалами частного дома спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

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