Частный дом в волости Бирзгалес посетили воры, которые, скорее всего, еще до этого тщательно исследовали территорию. Соседcкие камеры видеонаблюдения зафиксировали движения чужаков в полночь. Злоумышленники под прикрытием темноты и дождя вывезли технику на несколько десятков тысяч, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Титулованный паралимпиец Айгар Апинис стал жертвой воров
Жена брата паралимпийца Айгара Апиниса Гундарса пошла в вечерний обход, когда услышала странный шум, однако особого внимания на него не обратила, так как и подумать не могла, что дом попал в поле зрения воров. "Она услышала специфический звук, и мы подумали, что это свистки, которые ставят на машину, чтобы отпугивать животных".
О нанесенном ущербе семья узнала только с утра. Следы, оставленные на газоне, позволяют понять, что в темное время суток кто-то совершил преступление.
"В гараже были квадроцикл, газонокосилка, разные инструменты. При виде следов мне сразу же стало плохо. Открыл двери гаража и у увидел, что забрали все", - рассказал Гундарс.
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