Титулованный паралимпиец Айгар Апинис стал жертвой воров

Жена брата паралимпийца Айгара Апиниса Гундарса пошла в вечерний обход, когда услышала странный шум, однако особого внимания на него не обратила, так как и подумать не могла, что дом попал в поле зрения воров. "Она услышала специфический звук, и мы подумали, что это свистки, которые ставят на машину, чтобы отпугивать животных".