Высокая цена захвата Угледара: что известно о потерях России в Украине к октябрю

К такому выводу мы пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье, на Камчатке и соседних регионах. Мы заметили, что в среднем там появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминаний в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й и 40-ой бригад морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому мы не внесли их в список потерь «черных беретов».

С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек.

Число тяжелораненых солдат 155-й и 40-ой бригад морской пехоты достоверно установить невозможно. При подсчете этой категории мы опираемся на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По данным «Медиазоны»* и «Медузы»*, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-ой бригадах может составлять примерно 1400 человек. А общее число потерь «черных беретов» под Угледаром — до 2100 человек.