На Лиепайском шоссе столкнулись легковушка и грузовик: пострадали четыре человека

Она уточнила, что ДТП произошло на автодороге А9 (Рига - Лиепая) на перекрестке с автодорогой Р115 (поворот на Калвени).

"Причина дорожно-транспортного происшествия - несоблюдение дорожного знака номер 206 "Уступи дорогу", - рассказала порталу TVNET Грейдане.

Движение в месте происшествие осложнено, но не перекрыто полностью.

Как уже сообщалось, статистика CSDD удручает - если сравнивать лето 2022 года и начало лета 2023 года, то в прошлом году резко возросло количество ДТП со смертельным исходом и серьезными травмами, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Также напомним, что в Латвии будет значительно увеличено количество камер контроля средней скорости на дорогах. В настоящее время в стране насчитывается 16 камер контроля средней скорости, однако принято решение увеличить их количество на латвийских дорогах в три раза. Министерство транспорта планирует добиваться изменений, которые также будут предусматривать штрафы для водителей за превышение скорости на 10 км/ч.

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