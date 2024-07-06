Как указывает ISW, Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, чтобы выступить против соглашения о прекращении огня путем переговоров, и выразил свою приверженность "окончательному" прекращению войны, что позволило бы ему достичь своей цели - уничтожения государственности Украины.

"Путин сказал, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному перемирию, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта", - говорится в сообщении ISW.

Путин требует как передачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и капитуляции украинской армии, прежде чем начнутся какие-либо переговоры о прекращении войны.

ISW отмечает, что Путин уже давно призывает к "демилитаризации" Украины, а это означает, что Украина должна отказаться от своей способности противостоять российской агрессии, чтобы хозяин Кремля мог свободно навязывать свою волю Украине.