Заявления и требования прекратить войну со стороны российского диктатора и военного преступника Владимира Путина показывают, что он не желает мириться ни с чем, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как указывает ISW, Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, чтобы выступить против соглашения о прекращении огня путем переговоров, и выразил свою приверженность "окончательному" прекращению войны, что позволило бы ему достичь своей цели - уничтожения государственности Украины.
"Путин сказал, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному перемирию, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта", - говорится в сообщении ISW.
Путин требует как передачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и капитуляции украинской армии, прежде чем начнутся какие-либо переговоры о прекращении войны.
ISW отмечает, что Путин уже давно призывает к "демилитаризации" Украины, а это означает, что Украина должна отказаться от своей способности противостоять российской агрессии, чтобы хозяин Кремля мог свободно навязывать свою волю Украине.
Путин почти наверняка воспользуется капитуляцией Украины для достижения своей второй цели - свержения демократически избранного украинского правительства и замены его пророссийской политической системой по своему выбору, подчеркивает ISW.
По мнению аналитиков, контрнаступательные опрации Украины по освобождению оперативно важных территорий остаются наиболее эффективным способом подорвать уверенность Путина в желаемом конечном результате его агрессивной войны против Украины.
По мнению экспертов, уверенность Путина в способности России способствовать капитуляции или выиграть затяжную войну на истощение основана на оценке того, что Украина не сможет проводить оперативно значимые контрнаступательные операции.
Эксперты подчеркивают, что Западу следует поторопиться предоставить Украине необходимую поддержку для контрнаступательных операций, чтобы сорвать расчеты Путина и избежать затягивания войны дольше, чем это необходимо для обеспечения приемлемого мира для Украины и ее партнеров.
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