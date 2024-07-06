Главное за 6 июля Опасный TikTok-тренд, второй день LAMPA и чего хочет Путин

Первая суббота июля ознаменовалась вторым днем фестиваля общения LAMPA, нововведениями для новых автомобилей в ЕС, расследованием ISW о целях Путина и многом другом. О главных новостях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Представьте себе: наступает день, когда больше нет новостей - нет статей, рассказов, интервью, исследований журналистов. СМИ замолчали. Они проиграли битву с блогерами, инфлюенсерами, гигантами социальных сетей и государственным регулированием.
В субботу, 6 июля, в Южно-Курземском крае, в волости Калвенес, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали четыре человека, сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Ласма Грейдане.
Водитель автомобиля Seat в пятницу, 5 июля, попал в две аварии подряд в Риге. Вскоре после первого столкновения произошло второе, еще более серьезное, в результате которого автомобиль был почти полностью разбит, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Заявления и требования прекратить войну со стороны российского диктатора и военного преступника Владимира Путина показывают, что он не желает мириться ни с чем, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
По словам руководителя группы по ведению производств Курессаареского отделения полиции на эстонском острове Сааремаа Прийта Сеппа, в прошлом году, как ни удивительно, тон среди магазинных воров задавали женщины средних лет, добычей которых становились продукты питания, пишет Rus.Postimees.
Вслед за Киевом венгерский премьер Виктор Орбан посетил Москву, чтобы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возможность мирных переговоров с Украиной. Руководство ЕС заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС. Никаких новостей Путин и Орбан после переговоров в Кремле не сообщили.
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"Для меня имперскость сродни патриархальности или гомофобии", - говорит журналистка и продюсер подкастов в "Новой газете Европа" Надежда Юрова в эфире передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".
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