Главное за 6 июля Опасный TikTok-тренд, второй день LAMPA и чего хочет Путин

Вслед за Киевом венгерский премьер Виктор Орбан посетил Москву, чтобы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возможность мирных переговоров с Украиной. Руководство ЕС заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС. Никаких новостей Путин и Орбан после переговоров в Кремле не сообщили.

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