В Айзпутской школе на выпускном 9-го класса не забыли о погибшем на Лиепайском шоссе Роберте

Во время окончания девятого класса и получения аттестата об основном образовании один стул в Айзпутской средней школе остался пустым. Он был поставлен для Роберта Ратниекса. Семья Ратниексов - Роберт, его отец и мама погибли 25 июня после неудачного обгона на Лиепайском шоссе, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
В эту среду семью похоронили на Айзпутском кладбище, а в пятницу класс Роберта на выпускном запустил в небо 24 белых шара. В каждом было послание или несказанное во время жизни слово.
Для 16-летних подростков это была очень болезненная встреча со смертью.
"Они изменились, стали взрослее. То, что они испытали с этим несчастьем, это сделало их на 10 лет старше. Но дети очень хорошо держались, поддерживали, помогали брату. Принимали участие", - рассказала классный руководитель Роберта Байба Большакова.
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