В Айзпутской школе на выпускном 9-го класса не забыли о погибшем на Лиепайском шоссе Роберте

В эту среду семью похоронили на Айзпутском кладбище, а в пятницу класс Роберта на выпускном запустил в небо 24 белых шара. В каждом было послание или несказанное во время жизни слово.

Для 16-летних подростков это была очень болезненная встреча со смертью.

"Они изменились, стали взрослее. То, что они испытали с этим несчастьем, это сделало их на 10 лет старше. Но дети очень хорошо держались, поддерживали, помогали брату. Принимали участие", - рассказала классный руководитель Роберта Байба Большакова.

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