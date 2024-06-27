СМИ: в роковой аварии на Лиепайском шоссе погибла семья из Айзпуте

Айзпутская средняя школа поделилась печальным постом в социальной сети Facebook.

"Слова не могут выразить ту печаль, которую мы испытываем.

Учащийся 9 класса Айзпутской средней школы, одноклассник - Роберт - в 16 лет вместе с родителями трагически ушел из этого мира... в вечность.

Роберт всегда смотрел на жизнь с улыбкой и шутками, был дружелюбным, доброжелательным, отзывчивым одноклассником. Мы несказанно сожалеем о таком жестоком ударе судьбы. Пусть будет светло и ярко на этом солнце!

Коллектив Айзпутской средней школы, учащиеся 9б класса вместе с учителем выражают глубокие соболезнования близким", - сказано в сообщении в Facebook.

25 июня полиция получила информацию, что в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе столкнулись легковушка Volvo и грузовик Scania.

Изначально сообщалось, что мужчина за рулем Volvo совершал маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Scania.

В результате аварии погибли водитель Volvo, его жена и несовершеннолетний ребенок.

Госполиция возбудила уголовное дело и расследует точные причины аварии.

Таже 25 июня в Зирньской волости Салдусского края произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Mazda. По предварительной информации, мужчина на автомобиле Mazda выехал на главную дорогу, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz. Водитель автомобиля Mazda.

26 июня полиция получила информацию, что в Блиденской волости на Лиепайском шоссе произошло ДТП. В трагической аварии погибли подросток и его мать.

Погибшим был игрок команд Латвийской юношеской баскетбольной лиги и Национальной лиги Эмилс Лицитис.

LTV известно, что вместе с мамой подросток направлялся в баскетбольный лагерь. В этот момент парень находился за рулем, у него было разрешение на учебную езду, о чем на машине имелся соответствующий знак. Юный водитель потерял контроль над автомобилем.

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