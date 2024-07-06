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Видео На улице Даугавпилс в Риге загорелась квартира: пострадали четыре человека

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В субботу, 6 июля, в результате пожара в пятиэтажном доме в Риге пострадали четыре человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов в VUGD поступил в 11:57. На ул. Даугавпилс в пятиэтажном жилом доме горела квартира на третьем этаже площадью 40 квадратных метров.

Огонь охватил также лестничную клетку площадью 10 квадратных метров.

Девять человек были выведены из дома с помощью спасательных масок. Четыре человека в результате пожара пострадали.

В 13:07 пожар был локализован. VUGD продолжает работу на месте происшествия.

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