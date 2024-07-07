Фото В Испании во время забега быков пострадали шесть человек

Один человек получил травмы головы, у остальных пяти - в основном, ссадины. Несколько пострадавших были госпитализированы.

Напомним, в Памплоне в субботу с традиционного фейерверка начался знаменитый фестиваль забега быков.

Забеги быков в Памплоне проходят с 1911 года. В 8 часов утра шесть боевых быков выпускают на старинные улицы в центре города, по которым они бегут в арену.

Смельчаки бегут вместе с быками, вооружившись свернутыми газетами, однако многие участники нарушают правила и прикасаются к быкам руками.

Считается, что забеги быков появился еще в XVI веке. Это событие стало известным благодаря роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце", написанному в 1926 году.

В общей сложности во время забега быков погибли 16 человек. Последний такой случай произошел в 2009 году.

Защитники животных каждый год организуют кампании против фестиваля Сан-Фермин.

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