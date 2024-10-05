Западные дипломаты и все большее число украинских чиновников поддерживают идею о том, что значительные гарантии безопасности могут стать основой для урегулирования путем переговоров, при котором Россия будет "де-факто", но не "де-юре" контролировать всю или часть украинской территории, которую она сейчас оккупирует.

Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над пятой частью украинской территории, которую она незаконно оккупировала. Отмечается, что признание этого факта будет способствовать дальнейшей российской агрессии и серьезно подорвет международный правопорядок. Вместо этого, пишет газета, должно быть достигнуто молчаливое соглашение о том, что в будущем эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем.

США опасаются передать Украину "под крыло" НАТО в рамках статьи 5 договора Альянса, пока война не закончится. Однако некоторые украинские союзники предполагают, что это все еще может быть реальной возможностью.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил в интервью Financial Times, что гарантии безопасности, предоставленные США Японии, не распространяются на Курильские острова, которые находятся под контролем России, хотя на четыре из них Япония претендует как на свои собственные.

Он также привел в пример Германию, которая вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что была разделенной страной. Только Западная Германия находилась под защитой НАТО.

Газета сообщает, что западногерманская модель для Украины обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Теперь эта идея набирает обороты в официальных кругах.

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