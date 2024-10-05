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Alexandra Nekrasova

"Угрозы и оснований для тревоги нет". Полиция - о крупной операции на складах в Алуксненском крае

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Зиемерской волости Алуксненского края местные жители заметили на складе активную работу полиции, однако до сих пор стражи порядка не предоставили более подробную информацию о своих действиях. "Угрозы нет и для тревоги нет оснований", - сообщает в субботу, 5 октября, передача Dienas ziņas Латвийского радио со ссылкой на предоставленную полицией информацию.

Как в пятницу вечером сообщила передача Латвийского телевидения Panorāma, на территории склада местные жители в эти дни заметили очень активные действия полицейских, что может свидетельствовать об обнаружении какого-нибудь нелегального предприятия.

Территория складов находится в нескольких километрах от Алуксне в отдаленном лесистом месте. Местные говорят, что деятельность полицейских наблюдается там со среды. Замечены и несколько экипажей полиции, и представители спецподразделений, и эксперты в белых защитных костюмах, которые работают вдоль зданий. За действиями правоохранителей наблюдал и экс-владелец территории. "Мне позвонили наши друзья вчера в девять, что вот здесь видно движение, что люди с оружием окружают это здание и какие-то действия происходят", - рассказал владелец предприятия Verners un draugi Вернерс Калейс.

В прямом эфире программы телеканала LTV Panorāma в пятницу вечером было видно, что на месте продолжается активная деятельность, люди одеты в белые защитные костюмы и из подвала одного из домов что-то вывозят. В свою очередь местные жители рассказали, что, возможно, это были химикаты.

В субботу, 5 октября, стражей порядка в здании уже не было, сообщает портал LSM.lv. В здании выбиты окна, а двери заклеены наклейками Государственной полиции.

"Можем подтвердить, что полиция провела масштабную операцию, но в данный момент подробнее в интересах следствия комментировать не будем", - заявила Латвийскому радио представитель Госполиции Лига Дзилюма. И другим СМИ - газете Alūksnes un Malienas ziņas - полицейские подтвердили, что угрозы и оснований для тревоги нет, отмечает LSM.lv.

Калейс рассказал алуксненским журналистам, что часть собственности продал и сдал в аренду.

Там делами занимался поляк, проживающий в Германии.

Этот человек, как сообщает LSM.lv, использовал электролинию и канализацию предприятия, на что Калейс согласился, заключив договор сроком на год. Окна в помещении были завешены, но в последнее время, как сообщает портал, предприниматель заметил, что выросло потребление воды и электричества.

Видео: Сюжет LTV от 4 октября о действиях полиции на территории складов в Алуксненском крае:

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