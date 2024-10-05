В Зиемерской волости Алуксненского края местные жители заметили на складе активную работу полиции, однако до сих пор стражи порядка не предоставили более подробную информацию о своих действиях. "Угрозы нет и для тревоги нет оснований", - сообщает в субботу, 5 октября, передача Dienas ziņas Латвийского радио со ссылкой на предоставленную полицией информацию.
"Угрозы и оснований для тревоги нет". Полиция - о крупной операции на складах в Алуксненском крае
Как в пятницу вечером сообщила передача Латвийского телевидения Panorāma, на территории склада местные жители в эти дни заметили очень активные действия полицейских, что может свидетельствовать об обнаружении какого-нибудь нелегального предприятия.
Территория складов находится в нескольких километрах от Алуксне в отдаленном лесистом месте. Местные говорят, что деятельность полицейских наблюдается там со среды. Замечены и несколько экипажей полиции, и представители спецподразделений, и эксперты в белых защитных костюмах, которые работают вдоль зданий. За действиями правоохранителей наблюдал и экс-владелец территории. "Мне позвонили наши друзья вчера в девять, что вот здесь видно движение, что люди с оружием окружают это здание и какие-то действия происходят", - рассказал владелец предприятия Verners un draugi Вернерс Калейс.
В прямом эфире программы телеканала LTV Panorāma в пятницу вечером было видно, что на месте продолжается активная деятельность, люди одеты в белые защитные костюмы и из подвала одного из домов что-то вывозят. В свою очередь местные жители рассказали, что, возможно, это были химикаты.
В субботу, 5 октября, стражей порядка в здании уже не было, сообщает портал LSM.lv. В здании выбиты окна, а двери заклеены наклейками Государственной полиции.
"Можем подтвердить, что полиция провела масштабную операцию, но в данный момент подробнее в интересах следствия комментировать не будем", - заявила Латвийскому радио представитель Госполиции Лига Дзилюма. И другим СМИ - газете Alūksnes un Malienas ziņas - полицейские подтвердили, что угрозы и оснований для тревоги нет, отмечает LSM.lv.
Šorīt īpašumā Ziemeru pagastā, netālu no Alūksnes, likumsargi vairs nav redzami. "Varam apstiprināt, ka policija veikusi apjomīgu operāciju, bet šobrīd izmeklēšanas interesēs plašāk nekomentēsim," norāda @Valsts_policija. https://t.co/lN0yEyyBDA pic.twitter.com/pAaFiAhNXo— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 5, 2024
Калейс рассказал алуксненским журналистам, что часть собственности продал и сдал в аренду.
Там делами занимался поляк, проживающий в Германии.
Этот человек, как сообщает LSM.lv, использовал электролинию и канализацию предприятия, на что Калейс согласился, заключив договор сроком на год. Окна в помещении были завешены, но в последнее время, как сообщает портал, предприниматель заметил, что выросло потребление воды и электричества.
Видео: Сюжет LTV от 4 октября о действиях полиции на территории складов в Алуксненском крае:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!