"Угрозы и оснований для тревоги нет". Полиция - о крупной операции на складах в Алуксненском крае

Как в пятницу вечером сообщила передача Латвийского телевидения Panorāma, на территории склада местные жители в эти дни заметили очень активные действия полицейских, что может свидетельствовать об обнаружении какого-нибудь нелегального предприятия.

Территория складов находится в нескольких километрах от Алуксне в отдаленном лесистом месте. Местные говорят, что деятельность полицейских наблюдается там со среды. Замечены и несколько экипажей полиции, и представители спецподразделений, и эксперты в белых защитных костюмах, которые работают вдоль зданий. За действиями правоохранителей наблюдал и экс-владелец территории. "Мне позвонили наши друзья вчера в девять, что вот здесь видно движение, что люди с оружием окружают это здание и какие-то действия происходят", - рассказал владелец предприятия Verners un draugi Вернерс Калейс.