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Alexandra Nekrasova

Кто управляет Ливаном и на что способна "Хезболла"

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BBC
Фото: BBC News

​Последние две недели Ливан жил под постоянными ракетными ударами со стороны Израиля, в результате которых погибло в общей сложности более 1000 человек. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на территории Ливана. Всё это — из-за конфликта между Израилем и "Хезболлой", политической партией с собственной негосударственной армией.

Отлично вооружённые отряды боевиков «Хезболлы» представляют собой куда более мощную силу, чем ливанская национальная армия, и пользуются широкой поддержкой населения, особенно мусульман-шиитов.

Государственной организацией «Хезболла» при этом не является — что не помешало ей за последние четыре десятилетия стать в Ливане доминирующей силой.

Кто управляет Ливаном?

Политическая власть в Ливане поделена между разнообразными религиозными сектами.

Согласно конвенции, принятой в 1943 году, когда Ливан получил независимость от Франции, президентом страны должен был стать христианин из секты маронитов, премьер-министром - мусульманин-суннит, а спикером парламента - мусульманин-шиит.

На тот момент это довольно точно отражало относительные размеры ливанских религиозных общин: христиан среди населения было больше половины, то есть больше, чем суннитов и шиитов вместе взятых.

Однако с тех пор, как полагают многие, конвенция изрядно устарела, поскольку сейчас христиан, суннитов и шиитов в Ливане примерно поровну: по 30% с небольшим.

Согласно всё той же конвенции, в парламенте христианам выделено столько же кресел, сколько у обеих групп мусульман, в то время как в реальности последних в стране почти вдвое больше.

На практике ни одна партия или религиозная секта в Ливане всей полнотой власти не обладает. Правительства формируются из парламентских коалиций, и любые сколько-нибудь важные решения приходится принимать, находя устраивающий всех консенсус — а это нередко заводит страну в политический тупик.

Какой статус имеет в Ливане «Хезболла»?

Выстроенная при помощи «Хезболлы» школа на юге Бейрута
Выстроенная при помощи «Хезболлы» школа на юге Бейрута Фото: Getty Images

Изначально «Хезболла» создавалась как шиитское ополчение во время гражданской войны в Ливане 1982 г. — для борьбы с израильским войсками, незадолго до того оккупировавшими южную часть Ливана.

Группировку активно вооружал и финансировал Иран — самая большая шиитская страна. В переводе с арабского «Хезболла» значит «партия Аллаха».

Официально о своем существовании «Хезболла» объявила в 1985 г., обозначив своей целью создание в Ливане исламского государства, наподобие Ирана. Группировка также поклялась покончить с израильской оккупации южного Ливана и палестинских территорий.

В 2009 году организация выпустила новый манифест, в котором о создании исламского государства уже не упоминалось. Однако позиция в отношении Израиля осталась неизменной.

Когда в 1990 г. гражданская война в Ливане закончилась, все вооружённые группировки распустили свои отряды боевиков, однако «Хезболла» этого делать не стала. Группировка заявила, что будет бороться с израильской оккупацией на юге страны.

В 2000 году Израиль окончательно вывел войска из Ливана, что члены «Хезболлы» интерпретировали как свою победу.

Сторонники «Хезболлы» на митинге
Сторонники «Хезболлы» на митинге Фото: Getty Images

В 1992 году «Хезболла» начала выставлять своих кандидатов на выборах в ливанский парламент.

Сейчас группировка имеет там уже несколько мандатов. Есть представители «Хезболлы» и в числе министров ливанского кабинета.

В районах Ливана, населённых преимущественно шиитами, группировка обеспечивает школьное образование, здравоохранение и соцподдержку.

Другие ливанский партии тоже предоставляют своим избирателям подобные услуги, но принято считать, что самая широкая сеть именно у «Хезболлы».

Как «Хезболла» выросла в столь влиятельную политическую силу?

Бойцы ополчения «Хезболлы» на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем
Бойцы ополчения «Хезболлы» на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем Фото: Getty Images

Столь мощной политической силой в Ливане «Хезболла» стала во во многом благодаря своему ополчению. Сама она заявляет, что в его рядах состоят до 100 тыс. бойцов, хотя по независимым оценкам это число в несколько раз меньше: примерно от 20 до 50 тыс.

Кроме того, по оценкам экспертов Американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, «Хезболла» отлично вооружена и располагает весьма внушительным арсеналом, насчитываюшим не менее 120 тыс. ракет и снарядов (по другим оценкам, это число ближе к 200 тыс.).

Ее принято считать одной из самых мощных негосударственных армий мира — и она представляет собой значительно большую силу, чем, например, армия Ливана.

Кроме того, «Хезболла» активно пользуется слабостью официальных властей страны. В частности, уже больше двух лет в стране пустует кресло президента, потому что политические партии никак не могут договориться между собой о том, кто его должен занять.

Центральные власти Ливана оказалось недостаточно сильны, чтобы помешать «Хезболле» реализовать свои собственные планы.

BBC
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