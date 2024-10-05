Кто управляет Ливаном и на что способна "Хезболла"

На практике ни одна партия или религиозная секта в Ливане всей полнотой власти не обладает. Правительства формируются из парламентских коалиций, и любые сколько-нибудь важные решения приходится принимать, находя устраивающий всех консенсус — а это нередко заводит страну в политический тупик.

Какой статус имеет в Ливане «Хезболла»?

Выстроенная при помощи «Хезболлы» школа на юге Бейрута Фото: Getty Images

Изначально «Хезболла» создавалась как шиитское ополчение во время гражданской войны в Ливане 1982 г. — для борьбы с израильским войсками, незадолго до того оккупировавшими южную часть Ливана.

Группировку активно вооружал и финансировал Иран — самая большая шиитская страна. В переводе с арабского «Хезболла» значит «партия Аллаха».

Официально о своем существовании «Хезболла» объявила в 1985 г., обозначив своей целью создание в Ливане исламского государства, наподобие Ирана. Группировка также поклялась покончить с израильской оккупации южного Ливана и палестинских территорий.

В 2009 году организация выпустила новый манифест, в котором о создании исламского государства уже не упоминалось. Однако позиция в отношении Израиля осталась неизменной.

Когда в 1990 г. гражданская война в Ливане закончилась, все вооружённые группировки распустили свои отряды боевиков, однако «Хезболла» этого делать не стала. Группировка заявила, что будет бороться с израильской оккупацией на юге страны.

В 2000 году Израиль окончательно вывел войска из Ливана, что члены «Хезболлы» интерпретировали как свою победу.

Сторонники «Хезболлы» на митинге Фото: Getty Images

В 1992 году «Хезболла» начала выставлять своих кандидатов на выборах в ливанский парламент.