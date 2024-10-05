Как минимум 70 человек убиты в результате нападения банды на небольшую деревню на Гаити

О многочисленных погибших в результате нападения на деревню Понсонде первоначально сообщили местные СМИ.

Представительство ООН по правам человека в Женеве сообщило, что боевики обстреляли деревню из автоматического оружия. В ходе нападения были ранены 16 человек, подожжены 45 домов и десятки автомобилей.

Это было жестокое нападение на уязвимых людей, заявил премьер-министр Гаити Гарри Кониль на платформе микроблогов X.

"Члены банды Gran Grif напали на жителей деревни из засады около трех часов утра в четверг и применили к ним "неописуемую жестокость", говорится в отдельном заявлении правительства.

Правительство пообещало усилить развертывание сил безопасности в регионе к северу от столицы Порт-о-Пренс.

Гаити, одна из самых бедных и нестабильных стран мира, уже много лет страдает от разгула вооруженных банд, большинство из которых контролируют Порт-о-Пренс, но также распространяются и на другие регионы.

Управление ООН по правам человека призвало международное сообщество усилить поддержку Многонациональной миссии безопасности в Гаити и провести быстрое и тщательное расследование нападения.

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