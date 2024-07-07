В Воронежской области после атаки БПЛА горит склад боеприпасов

По предварительным данным, речь идет о складе в Сергеевке Подгоренского района. По сообщению губернатора региона, "началась детонация взрывоопасных объектов". О жертвах не сообщается. В свою очередь российские войска вновь атаковали несколько регионов Украины дронами и ракетами в ночь на воскресенье, 7 июля.
В Подгоренском районе Воронежской области РФ вследствие атаки беспилотников в ночь на воскресенье, 7 июля, загорелся склад боеприпасов и "началась детонация взрывоопасных объектов". Об этом сообщил в Telegram губернатор области Александр Гусев. По его словам, российские средства ПВО уничтожили несколько беспилотников, однако "при падении их остатков произошел пожар на одном из складов". По сообщению агентства "Интерфакс", детонация взрывоопасных объектов продолжается.
В населенном пункте введен "режим чрезвычайной ситуации", перекрыта дорога и готовят жителей к эвакуации в пункты временного размещения на автобусах, сообщил Гусев. "В результате одного из взрывов загорелась постройка жилого дома", - также написал он. По словам губернатора, пожар ликвидирован. О жертвах не сообщается.
По предварительным данным, речь идет о Сергеевке в Подгоренском районе, где расположен склад боеприпасов, которые ВС РФ использует для атак по Украине. На опубликованных в соцсетях видео с места событий, виден столб дыма и слышны взрывы.
Представитель МВД Украины назвал реакцию властей региона РФ "стыдливой"
"В местных телеграм-каналах возмущаются, что власти не спешат информировать людей о настоящих масштабах угрозы детонации складов с боеприпасами", - написал в Telegram внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Использованное властями российского региона определение "детонация взрывоопасных предметов" он назвал "стыдливой", приведя частное видео атаки на военный склад под Воронежем, где утверждается, что БПЛА "прилетел четко в цель".
В утренней сводке Минобороны России атака беспилотников на Воронежскую область не упоминается. Там говорится только об одном дроне, сбитом над Белгородской областью.
ВС РФ ночью атаковали Украину дронами и ракетами
Российские войска вновь атаковали несколько регионов Украины дронами и ракетами в ночь на воскресенье, 7 июля. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "В ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области", - говорится в сообщении.
ПВО сбила все 13 российских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, уточняет Олещук.
По сообщению агентства "РБК-Украина", удар российскими ракетами был нанесен по городу Павлоград в Днепропетровской области. "К счастью, обошлось без пострадавших", - пишет агентство.
Минобороны РФ: Уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot
В свою очередь, Минобороны РФ утверждает, что ракеты "Искандер" в ночь на 7 июля уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. "Нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция "Жираф", - говорится в этом сообщении.
В условиях войны возможности оперативно проверить достоверность данных обеих сторон нет.
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